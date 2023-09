KFV-Cup: Zusammenfassung 3. Runde

Details Mittwoch, 06. September 2023 10:51

Für die 3. Runde wurden wieder einige interessante Duelle im Villacher-Bier/KFV-Cup ausgelost. Nachdem die Matches zuerst auf 22. bzw. 23. August angesetzt waren, wurden sie aufgrund der hohen Belastung vieler Clubs wegen der Nachtragsspiele auf Anfang September verschoben. Dort konnte die 3. Runde nun stattfinden und es gibt wieder einiges zu berichten.

Kurzer Auftritt für Regionalligisten ASK

In dieser Runde stieg auch der ASK Klagenfurt in das Spielgeschehen des KFV Cups ein und traf auf den starken SC Launsdorf aus der Unterliga Ost. Vor heimischem Publikum hielten die Unterligisten gut dagegen und erspielten sich, trotz Überlegenheit von Klagenfurt, ein paar Chancen. Ins Tor wollte der Ball aber nicht, so stand nach 90 Minuten ein 0:0 auf der Anzeigetafel, was ein Elferschießen zur Folge hatte. In diesem trafen alle Schützen, bis auf Matic Ahacic für die Gäste, für die somit früh die Cupreise endet.

Mannschaft der Stunde Oberglan zieht weiter

Sowohl in der Liga als auch in Cup zeigte der SV Oberglan beeindruckende Leistungen und ist in dieser Saison bis dato noch ungeschlagen. Auch im Cupspiel gegen den Regionalliga-Absteiger Treibach sollte es so weitergehen: Martin Hinteregger brachte sein Team in Hälfte eins in Führung. Treibach konnte zwar ausgleichen, doch in Minute 77 avancierte Niklas Rainer zum Matchwinner und schoss seine Heimmannschaft aus Oberglan in die nächste Runde.

Duell der Ungeschlagenen geht an Bleiburg

Sowohl der TSV Preitenegg in der 1. Klasse D, als auch die SVG Bleiburg, stehen in dieser Saison noch ohne Niederlage da. In der dritten Cuprunde trafen die beiden Teams aufeinander. Nach Toren von Dominik Peketz sowie Raphael Kreuzer in Hälfte eins und einem zweiten Treffer von Dominik Peketz sowie einem von Clemens Kreuzer war nach 90 Minuten Elferschießen angesagt. Beim Stand von 3:3 und zuvor zwei vergebenen Elfmetern, netzte Lazar Gacic und machte somit alles klar für die SVG Bleiburg, die im Duell der ungeschlagenen die Überhand behielten.

Spittal macht in Hälfte zwei alles klar

Auch in Oberkärntern gab es einige sehenswerte Duelle, wie auch jenes zwischen der WSG Radenthein und dem SV Spittal/Drau. Dort hielt der heimische Unterligist anfangs gut dagegen, Tore von Max Unterwandling und Gaber Petric, die jeweils von Tom Zurga egalisiert wurden, brachten ein 2:2 zur Pause auf die Anzeigetafel. Nach Wiederanpfiff bestimmte aber Spittal das Spielgeschehen. Die Treffer von Matteo Revelant, Tom Zurga, Fabian Hoi und Adrian Steurer brachten schließlich die Entscheidung und Spittal in die nächste Runde des KFV-Cups.

Ausgespielt wird die nächste Runde imVillacher Bier/KFV Cup am Nationalfeiertag. Die Begegnungen werden in den kommenden Tagen ausgelost.

