Maria Rojach darf gegen Globasnitz über den ersten Dreier jubeln

Details Montag, 11. September 2023 16:14

Die Saison in der 1. Klasse D ist noch jung, aber dennoch gibt es in der Tabelle schon große Unterschiede zwischen den Teams. Der SV Maria Rojach hat noch keinen Sieg in der laufenden Saison eingefahren und steht nach sechs Spielen am vorletzten Tabellenrang. Anders sieht es hingegen beim SC Globasnitz aus, der fünf seiner sechs Matches für sich entscheiden konnte. Am Sonntag trafen diese beiden Teams aufeinander und überraschenderweise konnte Maria Rojach diese Partie für sich entscheiden.

Spät in Hälfte eins wird der Turbo gezündet

Gleich von Beginn an nahm das Spiel Fahrt auf, denn schon in der Anfangsphase kamen beide Teams dem gegnerischen Kasten gefährlich nahe. Nur die Stange verhinderte beide Male einen Vorsprung für eine Mannschaft. In Minute 38 war es dann aber so weit, Lukas Hafner zog ab und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Lange ließ sich Globasnitz mit der Antwort nicht Zeit, denn nur drei Minuten später scorte Andrej Rebernik den Ausgleich. Wenig beeindruckt davon war Lukas Hafner, der kurz vorm Pausenpfiff Maria Rojach wieder die Führung einbrachte.

Hafner erledigt Globasnitz fast im Alleingang

Das Heimteam tat sich zu Ende der ersten Hälfte schwer gegen ambitionierte Maria Rojacher und auch in Durchgang zwei nahmen die Gäste das Spielgeschehen in die Hand. Vor allem einer stach dabei heraus: Lukas Hafner. Nach seinem Doppelpack vor der Pause machte er in Minute 71 seinen Hattrick perfekt. Fabijan-Rio Igerc machte das Match kurzzeitig mit seinem Anschlusstreffer für Globasnitz wieder spannend, doch Lukas Hafner legte schließlich in Minute 89 noch einen drauf. Den Schlusspunkt setzte aber Philipp Diex, der in der 90. Spielminute das 3:4 aus heimischer Sicht erzielte. Das bedeutet also einen Punkteverlust für den SC Globasnitz, der sich somit auf Rang sechs platziert. Maria Rojach macht zwei Plätze gut und landet auf Rang elf.

Robert Skof, Trainer SV Maria Rojach:

„Die Leistung meiner Mannschaft kann ich diesmal wirklich hervorheben. Wir haben defensiv gut gearbeitet und vorne die Chancen genützt. Gott sei Dank haben wir einmal nicht gleich zu Beginn einen Gegentreffer kassiert, wie das in den letzten Partie oft geschah. Man of the Match ist natürlich ganz klar Lukas Hafner mit seinen vier Treffern. Die junge Mannschaft ist dabei, sich weiterzuentwickeln und im Frühjahr erwarte ich mir von diesem Team sehr viel.“

Nächsten Samstag trifft der SV Maria Rojach auswärts auf den SV Eitweg, der ebenfalls schlecht in die Saison gestartet ist. Globasnitz erwartet tags darauf zuhause den SV Lavamünd.

