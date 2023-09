St. Margareten/Ros. schießt sich gegen Eitweg den Frust von der Seele

Details Montag, 18. September 2023 14:09

Vorjahresdritter SV Eitweg gegen Vorjahresfünfter SV St. Margareten/Ros. – so lautete das Duell am Samstag in der 1. Klasse D. Wenn man das so hört, könnte man meinen, es handelt sich um ein wahres Topspiel in der Liga. In dieser Saison sieht das aber ganz anders aus, denn nach sieben Matches stehen die beiden Teams auf dem letzten und vorletzten Rang – ein Kellerduell also. Während Eitweg erst einen Sieg in sieben Runden verzeichnen konnte, war der Gastgeber aus dem Rosental bis dato sogar noch punktelos. Am Samstagnachmittag änderte sich dies aber, als sich St. Margareten klar mit 6:1 gegen Eitweg durchsetzte.

Blitzstart der Gastgeber

Es waren noch nicht alle Zuseher auf ihren Plätzen, da klingelte es schon das erste Mal am Sportplatz von St. Margareten. Stefan Nikolic brachte seiner Heimmannschaft in Minute eins die frühe Führung ein. Nach diesem Nackenschlag kamen die Gäste aber besser ins Spiel und in Minute 31 erzielte Aleksander Oder den, zu diesem Zeitpunkt, verdienten Ausgleich. Lang hielt diese Freude über den Treffer zum 1:1 aber nicht, denn schon vier Minuten später war es erneut Stefan Nikolic, der die Gastgeber wieder in Führung schoss. Mit diesem Zwischenstand von 2:1 ging es nach 45 Minuten in die Kabinen.

Nikolic-Viererpack und Bosnic-Doppelpack sichern die drei Zähler

Der zweite Durchgang gehörte dann voll und ganz den bis dato noch punktelosen Gästen. Kurz nachdem eine Stunde gespielt war baute Kenen Bosnic die Führung aus, ehe Stefan Nikolic sieben Minuten später über seinen Hattrick jubeln durfte. Auch die Schlussphase war noch mit Toren gespickt, die Torschützen waren aber wieder dieselben: Kenen Bosnic in Minute 73 und erneut Stefan Nikolic zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Somit stand am Ende ein deutliches 6:1 auf der Anzeigetafel. St. Margareten darf sich nun darüber freuen, nicht mehr die rote Laterne inne zu haben. Diese haben sie an den SV Eitweg übergeben.

Ob dieser Erfolg der Beginn eines Aufschwungs für St. Margareten/Ros. bedeutet, wird sich nächste Woche zeigen, wenn man bei der SG Rückersdorf/Klopeinersee zu Gast ist. Eitweg trifft in einem Derby auf den SV Maria Rojach.

