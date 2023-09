Griffen überzeugt gegen Bad St. Leonhard und holt Last-Minute-Dreier

Details Sonntag, 24. September 2023 13:03

Am vorletzten Septemberwochenende wurde auch in Osten Kärntens wieder Fußball gespielt. In der 1. Klasse D stand die 9. Runde der laufenden Spielzeit am Programm. Dort trafen sich der SV Raika Griffen Rast und der SV Bad St. Leonhard in einem Spitzenspiel. Der Vorjahresdreizehnte sowie der Absteiger aus der Unterliga Ost starteten gut in die Saison und waren im oberen Tabellendrittel angesiedelt. In der Begegnung am Samstagnachmittag setzte sich schließlich der SV Griffen mit einem Last-Minute-Treffer knapp mit 3:2 durch.

Lebhafter Beginn im Schlossbergstadion

Mit gut 350 Zusehern war das Schlossbergstadion in Griffen am Samstagnachmittag zum Anpfiff der Partie gut gefüllt. Die Fans bekamen ein aggressives Match auf Augenhöhe zu Beginn zu sehen, in dem gleich auch die ersten Treffer fielen. Tobias Kainz erzielte in Minute 13 die Führung für die Gäste, aber nur sieben Minute später konnte Musa Mevmedoski das Match wieder ausgleichen. Auch nach der Pause durften sich die Fans über weitere Treffer freuen. So war es in der 64. Spielminute Luca Schüssler, der die Gäste aus Bad St. Leonhard wieder in Führung brachte.

Eigentor und Last-Minute-Treffer

Das zweite Mal in dieser Begegnung lag der SV Griffen nun also in Rückstand, doch erneut gelang ihnen der Ausgleichstreffer. So war es aber nicht ein Griffner, der den Ball in der 78. Minute im Netz unterbrachte, sondern Michael Schriefl aus den Reihen der Gäste – 2:2. Eine heiße Schlussphase war vorprogrammiert, es gab Möglichkeiten auf beiden Seiten. Als alle schon dachten, es würde mit einer Punkteteilung enden, belehrte Musa Mevmedoski allen eines Besseren und schloss quasi zum Schlusspfiff in der 93. Minute zum 3:2-Siegestreffer für die Hausherren ab. Damit darf der SV Griffen den bereits sechsten Sieg in dieser Saison bejubeln – in der ganzen letzten Spielzeit waren es nur sieben. Für Bad St. Leonhard ist dies die zweite Niederlage im diesjährigen Spielbetrieb in der 1. Klasse D.

Alex Obradovic, Trainer SV Griffen:

„Die Zuseher bekamen wirklich ein tolles, aggressives Match auf Augenhöhe zu sehen. Aus vielen Möglichkeiten auf beiden Seiten entstanden die vielen Treffer. Obwohl wir zweimal im Rückstand lagen, hat die Mannschaft Charakter gezeigt und ist beide Male wieder zurückgekommen. Der Sieg war am Ende verdient, wobei es aber genauso in die andere Seite ausschlagen hätte können. Derzeit sieht es also sehr gut aus, dass wir unser Ziel, einen Platz in der goldenen Mitte, erreichen.“

Auch in der nächsten Woche bekommt es der SV Griffen wieder mit einem schwierigen Gegner zu tun. Auswärts wartet nämlich der SV Sittersdorf auf die Obradovic-Elf. Bad St. Leonhard bekommt es währenddessen mit dem SV Ruden zu tun.

