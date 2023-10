Klare Angelegenheit! Rückersdorf fertigt Maria Rojach ab und rückt nach vorne

Details Montag, 02. Oktober 2023 19:53

Seit diesem Sommer sind die beiden Vereine Sportfreunde Rückersdorf und DSG Klopeinersee zur SG Rückersdorf/Klopeinersee fusioniert. Mit diesem Zusammenschluss gehen auch viele Erfolge einher, in der 1. Klasse D präsentiert man sich derzeit sehr gut und holte 18 Punkte in neun Spielen. An diesem Wochenende stand ein Duell mit dem SV Maria Rojach vor der Tür. Auch in dieser Begegnung hatte die neue Spielgemeinschaft keine Probleme und fertigte die Heimmannschaft mit 5:1 ab.

Vier Treffer im ersten Durchgang

Das Match der beiden Konkurrenten, welches am Sonntagnachmittag um 15 Uhr angepfiffen wurde, startete munter. Maria Rojach sowie auch Rückersdorf näherten sich zu Beginn ein paar Mal dem Tor an, etwas Zwingendes war aber vorerst nicht dabei. Der erste Ball fand dann in der 23. Minute den Weg ins Tor, als Nik Burkeljca ihn über die Linie drückte. Nur zehn Minuten später gelang den Gästen nach einem Fehler der Heimdefensive schon der nächste Treffer. Diesmal hieß der Torschütze Jan Music. Als die Zuseher schon dachten, dies würde der Halbzeitstand werden, belehrten die Spieler ihnen eines Besseren. Zuerst stellte Kenan Hafizovic in Minute 43 wieder denn Anschluss her, welcher aber sogleich wieder durch David Writzl und seinem Treffer zum 1:3 gekontert wurde.

Rückersdorf macht den Sack zu

Nach vier Treffern in der ersten Hälfte, schien der zweite Durchgang von Beginn an auch nicht langweilig zu werden. Nicht mal eine Minute war gespielt, als ein Weitschuss von Maria Rojach an der Latte landete. In weiterer Folge drückten die Gäste auf den Anschluss, erspielten sich einige Chancen. Doch dieses Vorhaben wurde in der 65. Spielminute zunichte gemacht, als David Writzl mit seinem zweiten Tagestreffer auf 4:1 aus Gästesicht erhöhte. Damit war das Spiel gelaufen für die Heimischen, der Sack wurde zugeschnürt. Nur Jan Music durfte in der Schlussphase nochmal ran und korrigierte das Endergebnis von 1:4 auf 1:5. Damit rückt die SG Rückersdorf/Klopeinersee mit 21 Zählern vor in die Top 3 der Liga. Maria Rojach ist hingegen mit Platz 13 am anderen Ende der Tabelle zu finden.

Die nächsten Matches für die beiden Teams stehen am kommenden Sonntag am Programm. Rückersdorf erwartet zuhause um 11 Uhr den SK Kühnsdorf und Maria Rojach muss fünfeinhalb Stunden später beim SV St. Margareten im Rosental auftreten.

