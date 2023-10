Gallizien weiterhin in Topform! Auch im Topspiel gegen Preitenegg souverän

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 21:01

Der SV K&K Küchen und Wohnkonzept Gallizien trug in der letzten Saison seine Spiele noch in der Unterliga Ost aus. Nach Abschluss auf einem Abstiegsplatz heißt die Liga in dieser Spielzeit die 1. Klasse D. In dieser konnte man bisher sehr überzeugen und mit einer Niederlage und darauffolgenden neun Siegen in Serie den ersten Tabellenplatz behaupten. Auch ein Team, das gut in die Saison gestartet war, ist der TSV Preitenegg, der sich mit Rückersdorf und Ruden den Verfolgerplatz teilt. An diesem Wochenende trafen die beiden Teams aufeinander. Gallizien behielt dabei die Überhand und besiegte Preitenegg am Ende klar mit 5:2.

Gerechtes 1:1 nach 45 Minuten

Das Match vor 230 Zusehern in der Purkowitzer Arena zu Gallizien startete für das Heimteam besser. In der 22. Minute bekamen sie einen Elfer zugesprochen, den Raphael Markoutz zum 1:0 verwertete. Preitenegg zeigte aber daraufhin, wieso sie in dieser Saison so weit oben stehen, denn schon eine Viertelstunde später hatten sie durch Daniel Grillitsch und seinem Ausgleichstreffer die Antwort parat. 1:1 war dann auch das, was nach 45 Minuten auf der Anzeigetafel stand.

Markoutz-Hattrick lässt Preitenegg punktelos dastehen

Durchgang zwei startete erneut mit einem Treffer für die Gastgeber, diesmal hieß der Torschütze Christian Markoutz. Dieser verewigte sich aber nicht zum letzten Mal in der Torschützenliste, denn nur acht Minuten nach dem 2:1 scorte er erneut. Wieder gab sich Preitenegg nicht geschlagen und kam durch Fabian Rogl in der 63. Minute wieder ran. Dann bekam Gallizien in der 76. Minute aber erneut einen Strafstoß zugesprochen, den Daniel Jobst sicher verwandelte und somit die Preitenegger Hoffnungen auf den Ausgleich auf Eis legte. Den Schlusspunkt setzte dann wieder ein altbekannter: Christian Markoutz schnürte in Minute 87 seinen Doppelpack und fixierte somit den 5:2-Endstand. Somit zieht Gallizien vorne weiter davon und hat nun schon sechs Punkte Vorsprung auf die Verfolger Rückersdorf, Ruden und eben den TSV Preitenegg.

Mario Petschnig, Trainer SV Gallizien:

„Zu Beginn taten wir uns ein wenig schwer, so war das 1:1 zur Pause auch gerechtfertigt. Im zweiten Durchgang hatten wir dann aber alles im Griff und erzielten auch die nötigen Tore. Nach dem 3:2 ließen wir uns nicht verunsichern und legten das vierte und fünfte drauf – unterm Strich ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Das wir als Unterliga-Absteiger gleich zehn Mal hintereinander gewinnen, hätte wohl keiner gedacht. Wir bleiben aber auf dem Boden und schauen von Spiel zu Spiel, damit wir am Ende unser Ziel, einen Top-5-Platz, erreichen.“

Ob Galllizien auch kommende Woche seine Siegesserie fortsetzt, kann man beobachten, wenn man den Sportplatz des SV Bad St. Leonhard am Samstagnachmittag aufsucht. Ebenfalls im Lavanttal duellieren sich einen Tag später der TSV Preitenegg und der SV Eitweg in einem Derby.

