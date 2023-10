Lavamünd besiegt Rückersdorf und verhindert letzten Tabellenrang

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 17:18

In der 1. Klasse D stand an diesem Wochenende die 12. Runde am Programm. Dort trafen sich der SV Lavamünd und die SG Rückersdorf/Klopeinersee. Die Saison bisher konnte für die beiden Teams nicht unterschiedlicher verlaufen. Während der SV Lavamünd seinen Erwartungen klar hinterherhinkt und am unteren Ende der Tabelle zu finden ist, belegt die neue SG Rückersdorf/Klopeinersee den zweiten Rang in der 1. Klasse D. Wider allen Erwartungen setzte sich in diesem Match aber der SV Lavamünd mit 3:1 durch.

Die Heimelf in der ersten Hälfte am Drücker

Die erste Hälfte gehörte klar den Gastgebern. Schon in der 13. Spielminute waren sie zum ersten Mal erfolgreich, als Fabian Kaimbacher zum frühen 1:0 einschob. Zwanzig Minuten später war es Thomas Pucher, der das Heimteam erneut zum Jubeln brachte, in dem er das 2:0 scorte. Mit diesem Zwischenstand bat der Schiedsrichter nach 45 Minuten schließlich auch zum Pausentee.

Rückersdorf kommt zurück, Lavamünd entscheidet

Aus den Kabinen kamen die Gäste mit viel mehr Schwung als noch im ersten Durchgang. Dies sollte sich auch gleich aufs Ergebnis auswirken, denn Gasper Skrjanec stellte nur drei Minuten nach Wiederanpfiff den Anschluss wieder her. Dies war die beste Phase der Gäste, sie waren knapp am Ausgleich dran. Im zweiten Abschnitt der zweiten Hälfte fing sich der SV Lavamünd aber wieder und in der Schlussphase erzielten sie schließlich auch das 3:1 durch Tobias Skubel. Dem zuvor ging noch eine gelbrote Karte für den Gästeakteur Christian Krasnik, zu zehnt schafften es die Rückersdorfer demnach nicht mehr, in den letzten Minuten gefährlich zu werden. Somit holt der SV Lavamünd die drei Punkte und verhindert dadurch, nach dem Sieg von Maria Rojach, den Absturz auf den letzten Tabellenrang. Rückersdorf rutscht hingegen ein paar Plätze runter auf Rang fünf.

Peter Kienleitner, Trainer SV Lavamünd:

„In diesem Match schafften wir es mal so zu spielen, wie wir uns das auch vorgestellt hatten. Wir standen gut und haben uns auch viele schöne Offensivaktionen herausgespielt. Nach einem kurzen Hänger nach der Pause, fingen wir uns später wieder und haben die Partie am Ende verdient für uns entschieden. Dieser Sieg dürfte nun ein Anreiz für die Spieler für weitere gute Leistungen sein. Wir sind nicht so schlecht, wie es in der Tabelle derzeit aussieht.“

Die nächste Chance auf drei Punkte besteht für den SV Lavamünd kommenden Sonntag, wenn der Gegner St. Margareten/Ros. heißt. Einen Tag zuvor muss sich die SG Rückersdorf/Klopeinersee gegen den Tabellendritten aus Preitenegg beweisen.

