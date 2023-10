Zweistellig! Ruden deklassiert angeschlagenes Tainach mit 10:2

Details Samstag, 21. Oktober 2023 10:09

Der SV Tainach hat derzeit eine schwierige Phase zu bewältigen. Noch in der letzten Saison scheiterte man knapp am Aufstieg und belegte in der Endabrechnung den zweiten Platz. In der diesjährigen Spielzeit der 1. Klasse D kann man davon nur träumen, nach zwölf gespielten Partien haben sie die rote Laterne in der Liga inne. Auch das Match gegen den SV Union Raiba Ruden verlief überhaupt nicht nach Plan. Mit dezimiertem Kader musste man sich klar mit 10:2 geschlagen geben.

Partie sehr schnell entschieden

Akute Personalprobleme sowie ein Negativlauf von bereits zehn Niederlagen machen dem SV Tainach derzeit schwer zu schaffen und daran sollte sich auch im Match gegen Ruden nichts ändern, denn schon von Beginn an war die Richtung klar. So waren es in der Anfangsphase Ven Poberznik und Simon Naglic die nach 18 Minuten jeweils zwei Mal für ihr Team trafen und eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon alles klar machten. Einen kleinen Hoffnungschimmer ließen die Gäste aus Tainach jedoch aufblitzen, als Lukas Jeschonek in Minute 21 den Zwischenstand auf 4:1 korrigierte. Doch dann ging es gleich wieder in die andere Richtung und Fabian Anetitsch und Gregor Schnögl sorgten vor der Pause für noch klarerer Verhältnisse – 6:1.

Torreigen lässt nicht nach

Obwohl die Hausherren in Hälfte zwei das Tempo verringerten, gelangen ihnen gegen verunsicherte Gäste weitere Treffer. Zuerst erhöhte Elias Morak neun Minuten nach Wiederanpfiff auf 7:1, ehe Klemen Ofic einen Doppelpack scorte und Jonas Ganzi das Torkontingent ins zweistellige hob. Nur Lukas Jeschonek, der Torschütze des einzigen Tainacher Treffers konnte sein Werk der ersten Hälfte wiederholen und erneut einschieben. Viel änderte dies aber nicht mehr, der SV Tainach war klar mit 10:2 nach 90 Minuten geschlagen. Weiterhin also der letzte Tabellenrang für die Gäste, während Ruden vorne auf den SV Gallizien, der allerdings seine Partie in der 13. Runde erst zu bewältigen hat, aufschließen kann.

Christian Schreiber, Trainer SV Ruden:

„Man muss natürlich sagen, dass sich Tainach derzeit in einer schwierigen Phase befindet und sie auch sehr dezimiert zu dieser Auswärtspartie anreisten. Nichtsdestotrotz nahmen wir die Begegnung sehr ernst, was sich auch gleich zu Beginn voll auszahlte. Der Höhe des Sieges geben wir aufgrund der Umstände nicht viel Bedeutung, trotzdem eine gute Leistung des Teams. Einzig und allein die zwei Gegentore stören mich. Alles in allem passt aber die Moral und die Einstellung der Mannschaft, ein Top-5-Platz soll am Ende der Saison drin sein.“

Kommende Woche steht schon die vorletzte Runde im Herbst am Programm. Dort trifft der SV Ruden auswärts auf den SC Globsanitz und der SV Tainach hat zuhause gegen Kühnsdorf die Chance auf Wiedergutmachung.

