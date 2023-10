Lucky-Punch im Lavanttal! Eitweg siegt in der letzten Minute über Sittersdorf

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 20:13

Ganz nach Plan verläuft die Saison in der 1. Klasse D für den SV Eitweg derzeit noch nicht. Belegte man in der letzten Spielzeit 2022/23 noch einen Platz im oberen Tabellenfeld, befindet man sich heuer mit neun Punkten nach 13 Spielen genau am anderen Ende des Klassements. Auch für den SV ASKÖ Sittersdorf läuft in der Hinrunde noch nicht alles rund, steckte man sich doch viel höhere Ziele. Am Samstag duellierten sich diese beiden Mannschaften, wobei sich der SV Eitweg in der letzten Minute knapp mit 3:2 durchsetzte.

Ein Tor und viel Wirbel

Die erste Hälfte nahm gleich schon von Beginn an Schwung auf, denn bereits nach acht Spielminuten zappelte zum ersten Mal das Netz. Mario Popovic verwertete zur frühen 1:0-Führung für Sittersdorf. Das Spiel wurde danach unruhig und dieser Wirbel fand in der 23. Minute seinen Höhepunkt als sowohl Christian Tscherteu vom SV Sittersdorf, sowie Urh Justin auf Seiten der Eitweger vom Platz flogen. Die Teams mussten ihr Spiel fortan also zu zehnt aufziehen.

Eitweg holt mit der letzten Aktion die drei Punkte

Ohne weitere Tore ging es in die Kabinen, doch gleich nach Wiederanpfiff ging es wieder furios los. So scorte Mario Popovic seinen Doppelpack und brachte Sittersdorf vermeidlich sicher mit 2:0 in Führung. Doch Eitweg gab sich nicht auf und bekam in Minute 64 einen Elfmeter zugesprochen, den Christopher Mattl zum Anschlusstreffer verwertete. Erneut war es in der Schlussphase ein Straftoß, den Serkan Aslan in der 84. Minute für Eitweg verwandelte und das Match wieder spannend machte. Das Spiel war schon tief in der Nachspielzeit, als in der letzten Aktion schließlich Christopher Mattl abzog und den 3:2-Siegestreffer und damit die Vollendung der Aufholjagd erzielte. Damit behält Eitweg die drei Zähler zuhause und erhöht sein Punktekontingent auf zwölf. Die beiden Teams liegen nun nebeneinander in der Tabelle, Sittersdorf hat aber sieben Punkte Vorsprung auf Eitweg.

Horst Friesacher, Trainer SV Eitweg:

„Zu Beginn zeigten wir keine gute Leistung, Sittersdorf war in der ersten Hälfte spielerisch ein bisschen besser. Nach dem Seitenwechsel kamen wir aber besser ins Spiel und durch zwei berechtigte Elfer und dem Lucky-Punch in der letzten Aktion holten wir schließlich einen glücklichen Sieg. Es war von beiden Teams nicht das beste Spiel, jedoch können wir positiv hervorheben, den Rückstand aufgeholt und nicht aufgegeben zu haben. Unserem Ziel, den Abstiegskämpfen fernzubleiben, wollen wir dann in der Rückrunde wieder voll nachgehen.“

Eine Runde gibt’s in der 1. Klasse D noch zu bewältigen, bevor es in die Winterpause geht. Der SV Eitweg muss dort auswärts gegen den SV Griffen bestehen, während Sittersdorf zuhause die SG Rückersdorf/Klopeinersee empfängt.

