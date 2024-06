Kühnsdorf besiegelt Abstieg von Maria Rojach mit klarem 3:0-Sieg

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 13:39

Am letzten Spieltag der Saison in der 1. Klasse D trafen der SK Kühnsdorf/Kühnsdorf und der SV Maria Rojach aufeinander. Für Maria Rojach ging es um alles: Nur ein Sieg konnte den Klassenerhalt noch ermöglichen, während Kühnsdorf bereits sicher auf Platz neun stand, weder nach oben noch nach unten etwas bewegen konnte. Zudem müsste auch der Konkurrent St. Margareten im Parallelspiel gegen Lavamünd verlieren – keine gute Ausgangslage also für die Lavanttaler. Am Ende besiegelte aber der SK Kühnsdorf den Abstieg von Maria Rojach mit einem klaren 3:0-Sieg.

Kühnsdorf kennt keine Gnade

Die Partie begann verhalten, beide Teams tasteten sich in den ersten Minuten ab. Doch in der 26. Minute brachte Jan Lukan den SK Kühnsdorf in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte selbiger auf 2:0 und ließ die Hoffnungen von Maria Rojach weiter schwinden. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause. Nach der Pause versuchte Maria Rojach verzweifelt, das Spiel zu drehen, aber ihre Bemühungen wurden immer wieder von der stabilen Defensive von Kühnsdorf vereitelt. In der 48. Minute erhielt Mathias Müller von Kühnsdorf seine erste Gelbe Karte. Nur acht Minuten später sah er die Gelbrote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trotz der Unterzahl spielte Kühnsdorf nach vorne und in der 67. Minute erzielte Ilija Kopic das 3:0 und besiegelte damit endgültig das Schicksal von Maria Rojach.

Abstieg von Maria Rojach ist besiegelt

Trotz der numerischen Überlegenheit konnte Maria Rojach keine wirkliche Gefahr mehr erzeugen. Am Ende blieb es beim 3:0, was den Abstieg von Maria Rojach besiegelte. Mit nur 15 Punkten beendeten sie die Saison auf dem letzten Platz und werden in der nächsten Saison in der 2. Klasse antreten müssen. Im Parallelspiel spielte St. Margareten Unentschieden gegen Lavamünd, was die Situation für Maria Rojach noch bitterer machte, da selbst ein Sieg in Kühnsdorf möglicherweise nicht gereicht hätte. Für den SK Kühnsdorf bleibt es bei einem respektablen neunten Platz in der Tabelle. Sie können mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause gehen, während Maria Rojach den bitteren Gang in die 2. Klasse antreten muss.

