Spannendes Saisonfinale: SG Rückersdorf/Klopeinersee krönt sich zum Meister

Spielberichte

Details Sonntag, 09. Juni 2024 13:23

Am Sonntagabend fanden die entscheidenden Spiele der 1. Klasse D statt, so auch die Partie zwischen dem TSV Preitenegg und der SG Rückersdorf/Klopeinersee. In diesem spannenden Duell ging es für Rückersdorf um nicht weniger als den Meistertitel. Mit drei Punkten in diesem Match könnten sich die Rückersdorfer die Meisterschaft sichern. Zwar siegte am Ende im Parallelspiel Bad St. Leonhard eindrucksvoll mit 4:0, aber auch Rückersdorf holte drei Punkte in diesem Spiel und ließ sich dadurch die Meisterschaft nicht mehr nehmen.

Rückersdorf auch im letzten Spiel erfolgreich

Die Partie begann nervös, da für Rückersdorf viel auf dem Spiel stand. In der 25. Minute gelang David Writzl der erlösende Führungstreffer für Rückersdorf, was die Nerven der Spieler und Fans etwas beruhigte. Mit dieser Führung ging es in die Halbzeitpause. Nach der Pause kam der TSV Preitenegg entschlossen zurück aufs Feld. In der 52. Minute konnte Clemens Kreuzer den Ausgleichstreffer erzielen, was die Spannung im Spiel nochmals erhöhte. Rückersdorf stand nun unter Druck, denn ein Punktverlust konnte den Meisterschaftstraum platzen lassen. Die Entscheidung fiel in der 76. Minute, als Christian Krasnik den erneuten Führungstreffer für Rückersdorf erzielte. Mit diesem 2:1 gingen sie erneut in Front und verteidigten diesen Vorsprung bis zum Schlusspfiff. Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1-Sieg für die SG Rückersdorf/Klopeinersee.

Knapper Meisterkampf mit besserem Ende für Rückersdorf

Damit sicherte sich Rückersdorf den Meistertitel in der 1. Klasse D, da der SV Bad St. Leonhard zwar sein Parallelspiel gewann, aber durch den Sieg von Rückersdorf nicht mehr aufholbar war. Der knappe Vorsprung von nur einem Punkt reichte Rückersdorf letztlich zum Titelgewinn. Die Spielgemeinschaft krönte sich in einem spannenden Meisterschaftsfinale zum Meister der 1. Klasse D und wird in der nächsten Saison in der Unterliga Ost spielen. Der TSV Preitenegg beendete die Saison auf einem respektablen sechsten Platz. Trotz der Niederlage können sie auf eine solide Saison, vor allem in der ersten Hälfte, zurückblicken.

Gratulation an die SG Rückersdorf/Klopeinersee zum Meistertitel und dem damit verbundenen Aufstieg!

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.