Neues Team in der Liga: Thal/Assling geht mit B-Mannschaft ins Rennen

Es tut sich einiges in der 2. Klasse A! In der letzten Saison ist der SV Baldramsdorf in die 1. Klasse aufgestiegen und somit nicht mehr Teil dieser Liga. Auch der FC Rennweg wird seine Spiele in der kommenden Sasion nicht mehr in dieser Klasse, sondern in der 2. Klasse B bestreiten. Dafür kommt in der Spielzeit 2023/24 der URC Thal/Assling 1b als neues Team dazu. Der Verein aus dem Osttiroler Pustertal hat sich dazu entschieden, eine B-Mannschaft in der 2. Klasse zu stellen. Alle Osttiroler Unterliga-Mannschaften (Thal/Assling, Lienz, Matrei, Dölsach und Nußdorf) sind nun mit einer B-Mannschaft in der 2. Klasse A vertreten.

Breiter Nachwuchs erlaubt diesen Schritt

Der Sektionsleiter von Thal/Assling, Michael Jungmann, kommentiert dazu: „In den letzten Jahren konnte man in Osttirol einen Boom im Fußball, was die Zuschauerzahlen und auch den Nachwuchs betrifft, verzeichnen. Da wir sehr viele junge Talente in unseren Reihen haben, war die Entscheidung naheliegend, eine B-Mannschaft zu stellen. Das Challengeteam erreichte in der letzten Saison den ersten Tabellenrang und damit die Spieler auch nach diesem Erfolg gehalten werden können, werden sie in der 2. Klasse an die Kampfmannschaft herangeführt.“

Neues Erlebnis für junge Spieler

Als neues Team wird der URC Thal/Assling also nun seine Spiele in der 2. Klasse A bestreiten. Die Platzierung ist den Osttirolern in dieser hingegen ziemlich egal. „Es geht nur darum, die Jungs auf Spiele gegen Kampfmannschaften vorzubereiten. Körperlich ist das dann nämlich doch wieder etwas anderes, als in der Reserve.“, erklärt Jungmann abschließend.

Bewährungsprobe gleich zu Beginn

Gleich am Anfang der Saison wartet für den URC Thal/Assling eine schwierige Aufgabe. Auswärts muss man sich nämlich gegen den Tabellenzweiten vom Vorjahr, der SG Defereggental/St. Jakob, beweisen. Dieses Match ist sicher schon richtungsweisend dafür, wohin die Reise der B-Mannschaft der Osttiroler in dieser Saison führen wird.

