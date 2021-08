Viele Tore und Remis zwischen Baldramsdorf und Obermillstatt

Details Sonntag, 08. August 2021 11:01

Der SV Baldramsdorf empfing am Samstag im Zuge der dritten Meisterschaftsrunde der 2. Klasse A den SV Obermillstatt zum Nachbarschaftsduell. Baldramsdorf konnten aus den ersten beiden Runden einen Sieg und eine Niederlage mitnehmen und war daher ein wenig der Außenseiter. Die Kicker vom Millstättersee konnten nämlich ihre ersten beiden Spiele gewinnen und wollten in Baldramsdorf den dritten Streich in Folge einfahren.

Pausenführung der Gäste

Am Anfang war das Spiel in Baldramsdorf ziemlich ausgeglichen. Chancen waren jedoch mangelware und so kam es, dass Obermillstatt in der 14. Spielminute mit dem ersten Torschuss in Führung ging. Torschütze war Tobias Köfler, der einen Stellungsfehler der Hausherren ausnützen konnte. Das Spiel ging danach jedoch so weiter, wie es begonnen hatte und so brauchte es einen krassen Abwehrfehler, ein Spieler traf bei einem Klärungsversuch den Ball nicht, für das 2:0 für Obermillstatt. Nutznießer war nach einer halben Stunde abermals Tobias Köfler. Doch auch Obermillstatt war an diesem Tag großzügig und so schenkte man den Hausherren vor der Pause den 1:2 Anschlusstreffer. Nach einem Fehlpass des Torhüters schoss Marco Krassnitzer ein.

Umstellungen bringen Baldramsdorf ein Remis

In der Halbzeit stellte Baldramsdorf radikal um, brachte drei neue Spieler und war von nun an das bessere Team. Baldramsdorf kam zu zwei großen Ausgleichschancen, ließ diese aber jedoch ungenützt. Danach reagierte Obermillstatt auf die Umstellungen der Hausherren und als das Spiel etwas abflaute, machte Obermillstatt quasi aus dem Nichts das 1:3 durch Thomas Haslacher mit einem Schuss aus 16 Metern. Baldramsdorf stellte daraufhin erneut um und brachte einen zusätzlichen Stürmer. Dies sollte sich nun auszahlen. In der 81. Spielminute erzwang man ein Eigentor durch Alexander Grischnig. Kurz darauf enteilte Favour Obidimma der Obermillstätter Verteidigung und erzielte den Treffer zum 3:3 Ausgleich.

Matthias Waiguny, Trainer SV Baldramsdorf: "Am Ende war es sicher ein glücklicher Punkt für uns, aber wenn wir am Anfang der zweiten Hälfte unsere Chancen reinmachen, hätten wir auch gewinnen können. Das 3:3 war wohl ein Abseitstor, so ehrlich muss ich sein."

Die Besten: Gregor Rogl (RM), Favour Obidimma (ST) bzw. Tobias Köfler (ST)

