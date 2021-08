Grafendorf feiert Kantersieg gegen Nußdorf

Details Sonntag, 08. August 2021 10:45

In der 2. Klasse A stand dieses Wochenende die dritte Meisterschaftsrunde am Programm. Dazu empfing am Samstagnachmittag der SK Grafendorf zu Hause den FC-WR Nußdorf/Debant 1b. Die Grafendorfer legten einen guten Start hin, sind noch ungeschlagen und holten aus den ersten beiden Spielen vier Punkte. Die jungen Gäste aus Osttirol hingegen mussten bisher viel Lehrgeld bezahlen, holten aber zumindest auch schon einen Punkt.

Klare Pausenführung

Grafendorf startete programmgemäß in dieses Spiel und gab von Beginn an den Ton an. Bereits nach vier Minuten brannte das erste Mal Jubel auf. Lukas Grundwald netzte ein und brachte Grafendorf mit 1:0 in Führung. Die Hausherren blieben weiter am Gaspedal und dominierten nach belieben. Philipp Fritzer und Marco Seiwald erhöhten durch weitere Treffer auf 3:0. Da war noch nicht einmal eine halbe Stunde gespielt. Ob der klaren Führung lehnte man sich in der Folge aber etwas zurück und bekam dafür die Rechnung präsentiert. In der 38. Minute verkürzte Cecil Koller auf 3:1 nach einem verhängten Strafstoß. Zuvor ließen die Nußdorfer bereits einen Elfmeter ungenützt.

Im Finish wieder alles klar

Nach der Pause wollte Grafendorf wieder Gas geben, musste zunächst aber einen weiteren Rückschlag einstecken. In Minute 49 verkürzte Daniel Ignaz im Dress der Osttiroler auf 3:2 und das Ergebnis war somit wieder knapp. Lange hielt dies jedoch nicht, denn in der 55. Spielminute versenkte Philipp Fritzer einen Freistoß zum 4:2 für Grafendorf. Danach gaben sich die Gäste etwas auf und die Partie war im Grunde entschieden. Sandro Binder in der 68. Spielminute sowie zweimal Marcel Binder in der Schlussphase, jeweils nach einer schönen Aktion über die linke Seite, erhöhten auf 7:2 und stellten damit auch den Endstand her.

Wolfgang Wilscher, Trainer SK Grafendorf: "Wir waren die erste halbe Stunde klar besser, dann haben wir uns etwas zurückgelehnt. Ab dem 4:2 waren wir dann wieder klar besser. Zwei Tore wurden uns wegen Abseits nicht gegeben. Der Sieg war aber nie in Gefahr und es war ein gutes Spiel von uns."

Die Besten: pauschallob sowie Philipp Fritzer (DM), Lukas Grünwald (ST), Gabriel Wassermann (ST) bzw. keiner

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!