Grafendorf und St. Jakob/Def. teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 05. September 2021 13:28

Die siebente Runde der 2. Klasse A stand dieses Wochenende am Programm. Dazu empfing am Samstag der SK Grafendorf zu Hause die SG St. Jakob/Def. Die Ausgangslage vor dem Spiel: Grafendorf konnte bisher ungeschlagen bleiben, holte drei Siege und musste sich zweimal mit einer Punkteteilung begnügen. Die Gäste aus dem Defreggental holten drei Siege und ein Remis. Zweimal musste man sich geschlagen geben.

Kein Spiel in Grafendorf

Beide Teams taten sich schwer ins Spiel zu kommen. Es war ein sehr umkämpftes Spiel und der Schiedsrichter war an diesem Tag sehr kleinlich. Viele Foulpfiffe trugen neben der Tatsache, dass keines der beiden Teams richtig ins Spiel kamen, ihres dazu bei. Chancen waren dennoch auf beiden Seiten vorhanden, zumeist nach langen Bällen. Doch wenn es brenzlig wurde, standen vorerst die Torhüter ihren Mann. Der Pausenstand von 0:0 war also nur eine logische Folge.

Späte Tore ergeben Punkteteilung

Nach dem Seitenwechsel ging es die ersten 20, 25 Minuten in der selben Tonart wie im ersten Durchgang weiter. In der 82. Spielminute fiel dann endlich der erste Treffer in dieser Partie. Clemens Patterer lief von der Mittellinie auf den Torhüter der Hausherren, Michael Unterassinger zu und ließ diesem zum ersten Mal an diesem Tag keine Chance. Neuer Spielstand somit 0:1. Grafendorf versuchte danach mit allen Mitteln zum Ausgleich zu kommen und konnte wieder einmal mit einem späten Tor einen Punkt retten. Der eingewechselte Marco Seiwald konnte in der 93. Spielminute einen Stangelpass verwerten und rettete somit in der letzten Minute den Grafendorfer einen Punkt.

Philipp Fritzer, Kapitän SK Grafendorf: "Das Spiel heute war immer auf des Messers Schneide. Es war sehr kampfbetont und der Schiedsrichter pfiff sehr kleinlich. Dadurch ist heute kein richtiges Spiel heraus gekommen."

Die Besten: Michael Unterassinger (TW), Lukas Grundwald (ST) bzw. Clemens Patterer (RM), Mario Veider (OM)

