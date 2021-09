Baldramsdorf erkämpft sich einen Sieg gegen die Sachsenburg Kickers

Details Sonntag, 05. September 2021 13:47

Die Sachsenburg Kickers empfingen am Samstag im Zuge der siebenten Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse A den SV Baldramsdorf. Die als Titelfavorit gestarteten Sachsenburger feierten zuletzt vier Siege in Folge und liegen in der Tabelle auf dem zweiten Rang. Mit einem Sieg konnte man vorerst an Ainet vorbeiziehen, da deren Spiel abgesagt wurde. Die Gäste aus Baldramsdorf waren vor der Begegnung als Außenseiter zu bezeichnen. Rang neun und erst acht Punkte konnte man vorweisen.

Ausgeglichener erste Durchgang

Das Spiel war in der Anfangsphase ziemlich ausgeglichen und es gab wenig Höhepunkte. Die größte Chance hatten die Baldramsdorfer als bei einem Gestocher ein Schuss geblockt wurde und der Nachschuss knapp übers Tor ging. Nach 17 Minuten durften dann schließlich die Hausherren das erste Mal jubeln. Baldramsdorf hatte Einwurf und Überzahl, verlor aber den Ball und den folglichen Konter schloss Rene Rud mit dem ersten Torschuss zur 1:0 Führung ab. Danach profitierten aber auch die Gäste von einem Fehler. Man fing einen Pass in der Sachsenburger Hintermannschaft ab und Gregor Rogl erzielte den Treffer zum 1:1 Ausgleich. Kurz darauf gab es einen etwas strittigen Elfmeter für die Sachsenburger, doch Philipp Ronacher konnte den Elfmeter halten. Damit ging es mit einem 1:1 zum Pausentee.

Kampfgeist bringt Baldramsdorf den Sieg

Kurz nach der Pause ging Baldramsdorf in Führung. Nach einer schönen Aktion war Mika Klösch zur Stelle und netzte zum 1:2 ein. In der 62. Spielminute schenkte man den Sachsenburger quasi den Ausgleich. In Pass vom einen Innenverteidiger auf den anderen viel zu schwach aus, Michael Grischenig fing den Ball ab und bedankte sich mit dem Treffer zum 2:2. Doch Baldramsdorf hatte mit dem Anstoß eine Anwort parat. Gregor Rogl setzte sich direkt nach dem Ankick auf der Seite durch und schloss trocken ins lange Eck zum 2:3 ab. In der Schlussphase konnte das Spiel nochmals auf beide Seiten gehen. Baldramsdorf hatte gute Kontermöglichkeiten zum vorentscheidenden 2:4. Aber auch die Sachsenburger hätten können den Ausgleich erzielen. Bei einem Freistoß von Grischenig war nur mehr das Aluminium im Weg.

Matthias Waiguny, Trainer SV Baldramsdorf: "Ich hab mich nach dem Spiel ein wenig umgehört und der Grundtenor war, dass aufgrund unserer kämpferischen Leistung der Sieg heute nicht unverdient war."

Die Besten: Michael Grischenig (OM) bzw. Mika Klösch (LV), Gregor Rogl (LF)

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!