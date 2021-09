Obermillstatt lässt Oberdrauburg keine Chance

Details Sonntag, 19. September 2021 10:15

Am Samstagnachmittag kreuzten der SV Oberdrauburg und der SV Obermillstatt im Zuge der neunten Runde der 2. Klasse A die Klingen. Es war ein Duell aus dem vorderen Tabellendrittel. Oberdrauburg stand vor diesem Spiel bei vier Siegen und einem Remis. Noch etwas besser las sich die Bilanz der Gäste aus Obermillstatt. Fünf Siege und zwei Remis, bei nur einer Niederlage.

Obermillstatt dominiert den ersten Durchgang

Die Gäste vom Millstättersee starteten sehr gut in diese Partie und gaben von Beginn an den Ton an. Oberdrauburg bekam fast keinen Zugriff auf das Spiel und konnte sich in der ersten Hälfte auch keine Tormöglichkeit erarbeiten. Die Gäste hingegen fanden einige gute Chancen vor, hätten zur Pause bereits locker und komfortabel mit drei Toren führen können. Gelingen sollte jedoch nur ein Treffer. Alexander Hofer wurde in der 31. Spielminute mit einem tiefen Pass bedient, zog von der Seite zur Mitte und schloss trocken und unhaltbar ins lange Eck ab.

Dreimal Aluminium bevor die Entscheidung fällt

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Oberdrauburg etwas verändert aus der Kabine und hatte nun mehr Zugriff. Es gelang den Hausherren die Gäste unter Druck zu setzen und man drängte auf den Ausgleich. Doch nach gut 20 Minuten war diese Phase wieder vorbei, ohne dass etwas Zählbares herausschaute. Obermillstatt bekam das Spiel wieder unter Kontrolle und drängte nun auf die Entscheidung. Der eingewechselte Clemens Herndl scheiterte per Kopf an der Stange. Ebenso wie kurz später Tobias Köfler allein vor dem Tor den Ball ans Aluminium setzte und auch noch Patrick Anderwald im Nachschuss an der Stange scheiterte. Eine Viertelstunde vor Schluss fiel dann aber der vorentscheidende Treffer. Bliem legte den Ball von rechts in die Mitte, wo Patrick Anderwald direkt zum 0:2 Endstand verwertete.

Manuel Meixner, Trainer SV Obermillstatt: "Es war ein verdienter Sieg von uns. Wir waren fast das gesamte Spiel die bessere Mannschaft und hatten auch mehr Chancen. Von den Chancen her war es heute 10:1 für uns."

Die Besten: Michael Robatsch (ZM) bzw. Michael Obweger (ZM), Patrick Anderwald (ST)

