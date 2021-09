Berg feiert knappen Erfolg im Gitschtal

Details Montag, 20. September 2021 20:28

In der neunten Runde der 2. Klasse A standen sich am Sonntag die SG Gitschtal und der SV Berg gegenüber. Es war eine Begegnung zwischen einem Tabellenmittelständer, die SG Gitschtal konnte bisher drei Siege feiern und zwei Remis erringen, und einer Mannschaft aus der unteren Tabellenhälfte. Die Berger hatten vor diesem Spiel zwei Siege und ein Remis, bei bereits fünf Remis am Konto.

Starke Berger im ersten Durchgang

Obwohl laut der Papierform die Hausherren, die SG Gitschtal vor dem Spiel zu favorisieren war, waren es die Gäste aus Berg die im ersten Durchgang den Ton angaben. Die Berger präsentierten sich sehr kampfstark und kauften somit den Hausherren die "Schneid" ab. Berg hatte im ersten Durchgang ein paar Gelegenheiten auf ein Tor, doch es sollte einmal mehr an der Chancenauswertung liegen, dass die Berger zur Pause nicht bereits klar führten. So konnte man nur einmal jubeln. Suntinger schoss, der Ball war bereits am Torwart vorbei und Patrick Domenig versuchte den Ball auf der Linie vor zwei heranstürmenden Bergern zu retten. Der Rettungsversuch misslang und so führte ein Eigentor zur 1:0 Pausenführung für Berg.

Gitschtal wird besser

Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren stark verbessert aus der Kabine. Berg lies etwas nach und so kam Gitschtal zur ein oder anderen Ausgleichsmöglichkeit. Bei der besten Möglichkeit rettete Wolfgang Huber im Tor der Berger im Eins-gegen-Eins. Berg hatte aber ebenfalls die ein oder andere Möglichkeit das Spiel vorzeitig zu entscheiden, da aber auch den Bergern kein Tor mehr gelingen sollte, blieb es am Ende beim Endstand von 0:1.

Bernd Sommer, Trainer SV Berg: "Wir haben heute wieder einmal die Tore nicht gemacht, ansonsten wäre es nicht so knapp geworden. Ich musste heute fast die komplette Abwehr wegen Verletzungen und Sperren vorgeben. In der zweiten Hälfte kam Gitschtal auf, wenn man sie spielen lässt, sind sie keine schlechte Mannschaft."

Die Besten: Erik Mesaric (ZM) bzw. Markus Egarter (IV), Florian Suntinger (ST)

