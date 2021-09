Baldramsdorf auch gegen Gitschtal gut in Form!

Details Montag, 27. September 2021 09:24

Nichts zu holen gab es für Gitschtal bei Baldramsdorf. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. Nach einer gewissen Phase des Abtastens nahmen die Heimischen das Heft in die Hand und feierten letztendlich einen ungefährdeten 3:1-Erfolg.

Vorsicht ist in der ersten Phase Trumpf

In der Frühphase des Spiels fand Baldramsdorf eine gute Chance vor, die Gitschtal-Keeper Jürgen Ereiz gekonnt parierte. Ansonsten gab es in den ersten 30 Minuten nicht viel zu sehen, es wurde vorsichtig gespielt, kein Risiko in die Hand genommen.

Gregor Rogl schnürt den Doppelpack in der ersten Hälfte

Das 1:0 hing also nicht gerade in der Luft, fiel aber in der 30. Minute durch einen Kopfball von Angreifer Gregor Rogl. Es dauerte nur weitere 10 Minuten, ehe Rogl sein nächstes Tänzchen an der Cornerfahne inszenieren konnte. Hier sah freilich die gesamte Gitschtaler Abwehr inklusive Torhüter nicht besonders gut aus, patzte nach Noten. Rogl musste nur noch in das leere Tor einschieben.

Mehr als der Anschlusstreffer ist für Gitschtal nicht drin

Gitschtal-Trainer Daniel Rupitsch brachte nach der Pause gleich drei neue Spieler in die Begegnung, an der Spielanlage änderte sich aber nichts, die Gäste agierten weiter eher als ob es torlos als 0:2 stehen würde. Allerdings war diese Strategie nicht völlig erfolglos, einer der Wechselspieler, Kristof Wastian, schaffte tatsächlich ein wenig wie aus dem Nichts den Anschlusstreffer.

So richtige Spannung wollte trotz des engen Ergebnisses aber dennoch nicht aufkommen, es gab wesentlich mehr Möglichkeiten für die Heimischen, so schießt Patrick Kaiser etwa Torhüter Ereiz aus bestmöglicher Position an. Das späte 3:1 durch Favour Obidimma war daher die endgültige Entscheidung (88.), der eingewechselte Angreifer überhob dabei den Torhüter von Gitschtal.

Im Tableau hatte der Sieg von SV Baldramsdorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Mit beeindruckenden 30 Treffern stellt Baldramsdorf den besten Angriff der 2. Klasse A. Gitschtal bekleidet mit elf Zählern Tabellenposition zehn.

Stimme zum Spiel

Matthias Waiguny (Trainer Baldramsdorf): "Wir brauchten ein bisschen, um in die Begegnung zu kommen. Aber letztendlich war der Sieg verdient."

Die Besten: Rogl (St.), Stefan Riesinger (DM) bzw. Mario Santner (AB)

2. Klasse A: SV Baldramsdorf – SG Gitschtal, 3:1 (2:0)

30 Gregor Michael Rogl 1:0

40 Gregor Michael Rogl 2:0

73 Kristof Kaspar Wastian 2:1

90 Favour Chiemena Obidimma 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!