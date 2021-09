Oberdrauburg gewinnt Derby in Berg

Details Montag, 27. September 2021 17:40

In der zehnten Runde der 2. Klasse A kam es am Samstag zum Drautalderby zwischen dem SV Berg und dem SV Oberdrauburg. Im Derby herrschen zwar grundsätzlich und bekannterweise eigene Gesetzte, doch der Papierform nach gingen die Berger zwar als Hausherren, jedoch auch als Außenseiter in dieses Spiel. Erst zwei Siege konnte man in dieser Saison feiern, dazu kommt ein Remis. Die Oberdrauburger hingegen reisten mit vier Siegen und einem Remis nach Berg.

Oberdrauburg geht mit Führung in die Pause

Die Gäste starteten wie eigentlich zu erwarten gut in dieses Spiel und waren von Beginn weg das bessere Team. Dennoch hatte Berg nach gut 20 Minuten die große Chancen mit 1:0 in Führung zu gehen, doch der Oberdrauburger Schlussmann reagierte glänzend und hielt sein Team im Spiel. Danach machte Oberdrauburg erst und ging durch Akhmed Nuraliyev mit 1:0 in Führung. Er konnte eine perfekte Flanke per Kopf verwerten. Die Führung zur Pause war mehr als nur verdient, hätte Oberdrauburg bei besserer Chancenauswertung im ersten Durchgang doch gut und gerne fünf Tore machen können.

Ausgleich und später Siegestreffer

Nach der Pause schaffte es Berg etwas mehr Druck zu entwickeln und es kam von ihrer Seite zu einer Drangperiode. In dieser starken Phase gelang den Hausherren auch der Ausgleich. Florian Suntinger schoss unhaltbar ins lange Eck zum 1:1 ein. Danach übernahm aber wieder Oberdrauburg das Kommando. Es dauerte allerdings bis in die 88. Spielminute ehe man die Überlegenheit nutzen konnte und den Siegestreffer erzielte. Elias Urbaner verwertete einen Handlelfmeter souverän zum 1:2 Endstand. In der Schlussphase hatte sowohl Oberdrauburg das 1:3 am Fuss, als auch Berg den Ausgleich erzielen hätte können.

Marco Linder, Trainer SV Oberdrauburg: "Wir hätten den Chancen nach zur Pause 5:1 führen können. Dann kam Berg auf und machte in dieser Phase auch den Ausgleich. Am Ende fiel der Siegestreffer zwar spät aber es war trotzdem ein verdienter Sieg."

Die Besten: keiner bzw. Pauschallon

