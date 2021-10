Oberdrauburg kann sich in Grafendorf durchsetzen

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 14:46

In der zwölften Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse A gastierte am Samstag der SV Oberdrauburg in Grafendorf. Es war ein Spiel aus der vorderen Tabellenhälfte. Der SK Grafendorf hielt vor dem Spiel bei 22 Punkten und wollte sich in der Tabelle gegenüber den Gästen behaupten. Die Oberdrauburger reisten mit 19 Punkten am Konto an und konnten mit einem Sieg an Grafendorf vorbeiziehen.

Torloser erster Durchgang

Beide Teams mussten ersatzgeschwächt an den Start gehen. Die erste Hälfte verlief recht ausgeglichen. Beide Mannschaften waren gut im Spiel und konnten sich auch Torchancen erarbeiten. Doch weil Grafendorf zwei gute Torchancen ungenützt ließ und auch die Oberdrauburger nichts aus ihren Angriffen machten, ging es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Dreifachschlag bringt Oberdrauburg auf die Siegesstraße

Nach dem Seitenwechsel kam Oberdrauburg wacher aus der Kabine und konnte dies für sich nutzen. In der 47. Spielminute brachte Elias Urbaner die Gäste mit 1:0 in Führung. Während Grafendorf noch am Gegentreffer knabberte, legte Oberdrauburg nach. Elias Urbaner verwertete einen Handelfmeter zum 0:2 nur drei Minuten nach dem ersten Treffer. In der 58. Spielminute machten die Gäste dann den Deckel drauf. Marziar Pakkish schoss den Ball im kurzen Eck ein und sorgte mit dem Treffer zum 0:3 für die Vorentscheidung. In der Schlussphase versuchte Grafendorf noch einmal anzudrücken, kam auch zu zwei, drei guten Möglichkeiten, der Anschlusstreffer sollte allerdings nicht gelingen. Somit musste sich Grafendorf am Ende zu Hause den Oberdrauburgern geschlagen geben.

Marco Linder, Trainer SV Oberdrauburg: "Es war heute am Ende ein ungefährdeter und verdienter Sieg von uns. Das Spiel selbst war sehr fair und auch der Schiedsrichter bot eine sehr gute Leistung."

Die Besten: Peter Tillian (ST) bzw. Pauschallob

