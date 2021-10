Baldramsdorf mit Kantersieg gegen Nikolsdorf

Details Montag, 11. Oktober 2021 19:13

In der 2. Klasse A stand am Samstag im Zuge der zwölften Runde der Meisterschaft das Spiel zwischen dem SV Baldramsdorf und der TSU Nikolsdorf am Programm. Baldramsdorf ging als klarer Favorit in dieses Spiel. Die Spittaler konnten bereits fünf Siege feiern und liegen im Verfolgerfeld des Tabellenführers aus Ainet. Die Nikolsdorfer lagen vor diesem Spiel auf dem vorletzten Tabellenplatz. Bei einer Niederlage drohte die Rote Laterne.

Schnelle klare Verhältnisse

Der Favorit aus Baldramsdorf erwischte einen Traumstart. Gleich nach dem Ankick erzielte man den Führungstreffer. Nach einer Flanke über die Abwehr war Patrick Kaiser zur Stelle und stellte auf 1:0. Baldramsdorf war in der Folge weiterhin das dominante Team und erhöhte in der zehnten Spielminute auf 2:0 durch Favour Obidimma. Nach diesem zweiten Tor kam aber Nikolsdorf etwas auf und es entwickelte sich eine ausgeglichenere Partie. In dieser Phase hätte Nikolsdorf nach einem Konter auch den Anschlusstreffer erzielen können. In der 39. Spielminute erzielte Baldramsdorf nach einem schönen Angriff durch Christoph Gfrerer das 3:0. Damit war die Vorentscheidung bereits gefallen.

Baldramsdorfer Einbahnfussball

Nach der Halbzeitpause musste ein Nikolsdorfer Spieler mit Kreislaufproblemen von der Rettung abgeholt werden. Das Spiel war mehrere Minuten unterbrochen und danach fand Nikolsdorf nie mehr ins Spiel. Baldramsdorf erspielte sich Chance um Chance. Favour Obidimma erhöhte in der 54. Spielminute auf 4:0. Danach konnte Christoph Brunner in der 70. Spielminute auf 5:0 stellen. Nikolsdorf gelang in der 78. Spielminute durch Christoph Brandstätter der Ehrentreffer. In der Schlussphase markierten Christoph Brunner und Patrick Kaiser mit ihren jeweils zweitem Treffer den Endstand von 7:1. Der Sieg der Baldramsdorfer hätte aufgrund der zahlreichen Chancen in der zweiten Hälfte noch durchaus höher ausfallen können. Nikolsdorf musste schlussendlich nicht nur die Niederlage hinnehmen sondern reiste auch mit der Roten Laterne nach Hause.

Die Besten: Mika Klösch (IV), Christoph Gfrerer (AV), Christoph Brunner (ST) bzw. Mohamed Hashala (ST)

