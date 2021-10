Nikolsdorf bleibt nach Niederlage gegen Grafendorf Tabellenschlusslicht

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 16:53

In der 13. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse A empfing die TSU Nikolsdorf den SK Grafendorf. Die Nikolsdorfer gingen als Tabellenletzter in dieses Spiel, hatten aber die Möglichkeit mit einem Sieg diesen Platz zu verlassen. Die Grafendorfer gingen aber als klarer Favorit in dieses Spiel. Im vorderen Tabellendrittel ist man klassiert, zuletzt lief aber nicht alles rund bei den Gästen.

Kampfbetonte Partie

Grafendorf musste vor diesem Spiel einige Stammspieler vorgeben. Deswegen taten sich die favorisierten Gäste zunächst auch sehr schwer um ins Spiel zu kommen. Es wurden viele Zweikämpfe geführt, Nikolsdorf schaffte es aber nicht, diese Startschwierigkeiten zu nutzen. Über das gesamte Spiel gesehen hatten die Hausherren kaum Torchancen und konnten daher die Grafendorfer auf nicht gefährden. Grafendorf kam im Laufe des Spiels aber zu Möglichkeiten und daher konnte man in der 22. Spielminute auch die Führung erzielen. Nach einem hohen Ball nach vorne konnte Marcel Bidner ein 1:1 gewinnen und schlussendlich gegen den Keeper der Hausherren trocken einschießen. Es gab grundsätzlich weinige Höhepunkte in diesem Spiel, doch einen hatten die Grafendorfer noch im Köcher. In der 74. Spielminute konnte Gabriel Wassermann nach idealem Stangelpass von Seiwald zum 0:2 einschießen und damit den Sieg in trockene Tücher bringen. Damit konnte Nikolsdorf im Heimspiel gegen Grafendorf die Rote Laterne nicht abgeben. Grafendorf behauptete mit dem Sieg den fünften Tabellenplatz.

Philipp Fritzer, SK Grafendorf: "Wir hatten heute viele Ausfällen und haben uns zuerst schwer getan. Zeitenweise war es dann nicht so schlecht, mit der Zeit ist es aber wieder immer schlechter geworden. Der Sieg war aufgrund der kämpferischen Mannschaftsleistung dann schon verdient."

Die Besten: Michael Stefan (DM), Marco Seiwald (RM)

