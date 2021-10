Baldramsdorf schießt Matrei 1b ab!

Details Montag, 25. Oktober 2021 14:33

In der 2. Klasse A stand dieses Wochenende die 14. und zugleich auch letzte Runde im Herbstdurchgang am Programm. Dabei stieg das Spiel zwischen der SG Sportunion Matrei/Lokomotive Matrei 1b und dem SV Baldramsdorf. Bei einem Blick auf die Tabelle vor dem Spiel war zu sehen, dass sich hier ein besseres Team aus der unteren Tabellenhälfte und ein Mittelfeldteam aus der oberen Tabellenhälfte gegenüberstanden. Dadurch war die Favoritenrolle bei den Gästen zu suchen.

Spiel nach etwas mehr als einer halben Stunde bereits entschieden

Baldramsdorf ließ von Beginn weg keine Zweifel aufkommen, dass man das bessere Team ist. Nur fünf Minuten waren auf der Anzeigentafel, da gingen die Gäste bereits in Führung. Mit der ersten Chance im Spiel bediente Gfrerer Gregor Rogl per Stangelpass ideal und der Stürmer hatte wenig Mühe um zum 0:1 einzuschießen. Matrei versuchte zwar fussballerisch mit den Gästen mitzuhalten, hatte dabei aber kaum eine Chance. Fast jeder tiefe Pass der Baldramsdorfer führte zu einer Torchancen und so stand es nach 35 Minuten bereits 0:5. Gregor Rogl erzielte zwei weitere Tore, dazu gesellte sich ein Tor von Christoph Gfrerer und ein Eigentor auf Seiten der Matreier. Mit der hohen Führung im Rücken wurde Baldramsdorf aber etwas nachlässiger und Matrei konnte durch Alexander Wibmer noch vor der Pause auf 1:5 verkürzen.

Obidimma packt den Deckel drauf

Matrei begann auch in der zweiten Hälfte gut und nützte die leichte Überheblichkeit der Baldramsdorfer erneut aus. Wieder war es Alexander Wibmer, der nach einem Einwurf und schlechter Zuordnung bei den Gästen das 2:5 erzielte. In der Folge hatten die Matreier auch noch die Chance, ein drittes Tor zu erziele, diesmal war aber der Keeper der Gäste siegreich. Danach wachte Baldramsdorf wieder auf und übernahm das Spielgeschehen. Favour Obidimma erzielte in der 55. Spielminute den Treffer zum 2:6, ehe er in der 83. Spielminute auch noch den Treffer zum 2:7 Endstand erzielen konnte. Am Ende hätte der Sieg aufgrund der zahlreichen Chancen der Baldramsdorfer auch noch höher ausfallen können.

Matthias Waiguny, Trainer SV Baldramsdorf: "Wir haben uns heute viele Chancen erspielt und auch die Tore gemacht. Matrei versuchte mitzuspielen und war hinten ziemlich offen.

Die Besten: Gregor Rogl (LF), Favour Obidimma (ST) bzw. Alexander Wibmer (ZM)

