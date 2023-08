Berg bestätigt Topform zum Saisonauftakt mit Erfolg über Oberes Mölltal

Details Sonntag, 27. August 2023 21:45

Am letzten Wochenende im August trafen sich die Mannschaften der 2. Klasse A wieder einmal zum Fußballspielen. Am Samstagabend begegneten sich der SV Berg und die SPG Oberes Mölltal. Die beiden Teams, die zum Ende der letzten Saison in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt waren, starteten auch in diese Spielzeit recht solide. Besser erwischte den Saisonauftakt aber der SV Berg, das stellten die Drautaler auch in diesem Match unter Beweis und setzten sich gegen die Mölltaler mit 3:2 durch.

Berg geht in Führung, Oberes Mölltal trifft doppelt

Vor heimischem Publikum war es der SV Berg, der besser in das Spiel startete. Einigen Chancen auf beiden Seiten folgte in Minute 23 der Elfertreffer durch Florian Suntinger. Die SPG Oberes Mölltal kam aber noch vor dem der Halbzeit zurück und glich durch Gerhard Reichhold kurz nachdem eine halbe Stunde gespielt wurde wieder aus. Der Pausenpfiff war gerade noch nicht ertönt, als Janick Rupitsch für die Gäste nach einem Eckball einschob und sie somit nach 45 Minuten erstmals in Front brachte.

Die Gastgeber entscheiden die Partie

In der zweiten Hälfte übernahmen im Laufe der Zeit die Gastgeber immer mehr das Kommando und dies sollte auch bald Früchte tragen. So war es in Minute 70 Daniel Thalmann, der die Wogen wieder glättete und das 2:2 erzielte. Weitere zehn Minuten später gelang den Drautalern erneut ein Treffer, Florian Suntinger schnürte einen Doppelpack und entschied damit auch das Match mit seinem Goal zum 3:2. Der SV Berg steht nun mit zwölf Punkten im Gepäck am fünften Rang. Einen Platz darunter, aber mit fünf Zählern Differenz, rangiert die SPG Oberes Mölltal.

Raphael Neuhauser, Trainer SV Berg:

„Wir legten einen guten Start in die Partie hin und erzielten den ersten Treffer. Nachdem Mölltal aber ausglich, kamen sie besser ins Spiel und erzielten die Führung. Der zweite Durchgang gehörte aber klar uns, weshalb ich von einem nicht unverdienten Sieg sprechen kann. Die Mannschaft hat ebenso Moral bewiesen und hat nach dem Rückstand nicht die Köpfe hängen gelassen. Weiterhin wollen wir oben dabeibleiben in dieser Saison – die Duelle mit Gitschtal und dem FC Mölltal werden uns zeigen, auf welchem Weg wir sind.“

Neben den zuvor erwähnten Duellen wartet aber auch schon kommende Woche eine spannende Aufgabe auf den SV Berg, nämlich ein Derby gegen den SV Oberdrauburg. Ebenfalls Derbytime ist im Mölltal angesagt, wenn die SPG Oberes Mölltal den FC Mölltal erwartet.

