Sechster Sieg im siebenten Spiel! Thal/Assling 1b mischt 2. Klasse A auf

Seit dieser Saison gibt es ein neues Team in der 2. Klasse A: der URC Thal/Assling hat sich dazu entschieden, neben der Mannschaft in der Unterliga noch eine B-Mannschaft in der 2. Klasse zu stellen. Diese zweite Garnitur des Unterligisten legte in den ersten Matches der Saison eine starke Performance hin, von sechs Matches ging nur eines verloren. Auch der SK Grafendorf hatte am Sonntagabend das Nachsehen gegen die Osttiroler. Die Begegnung der beiden Teams ging mit 4:0 klar an den URC Thal/Assling 1b.

Felder-Hattrick bringt frühe Entscheidung

Während die Gastmannschaft aus Osttirol sehr gut in die laufende Spielzeit gestartet ist, sah es beim Team aus dem Gailtal anders aus. Der SK Grafendorf konnte nur einen Sieg auswärts in Dölsach einfahren, zu Hause steht man dagegen noch bei null Punkten. An diesem Sonntagabend soll sich für die Gailtaler nichts ändern, denn schon in Hälfte eins waren die Rollen klar verteilt. Nach einer eher zaghaften Anfangsphase nahm Thal/Assling 1b ab Minute 30 das Spielgeschehen in die Hand. Einer stach dabei ganz besonders heraus: Luis Felder. Er zerschlug die Grafendorfer Hoffnungen auf den ersten Heimsieg bereits im ersten Durchgang mit einem lupenreinen Hattrick (33., 43., 45.).

Thal/Assling muss nur noch verwalten

Ähnlich wie der erste Durchgang, startete auch der zweite ziemlich unspektakulär. Die B-Mannschaft der Osttiroler konzentrierte sich in den zweiten 45 Minuten auf das Verwalten des Ergebnisses, was ihnen gut gelang. Grafendorf zeigte wenig offensive Aktionen und blieb deshalb auch in diesem Match torlos. Den Schlusspunkt setzte schließlich Marco Theurl in Minute 87 mit seinem Treffer zum 0:4.

Roland Jungmann, Trainer Thal/Assling 1b:

„Wir fuhren mit einer brutal jungen Mannschaft ins Gailtal, der Durchschnitt lag knapp über 17 Jahre. Dennoch hat die Mannschaft voll und ganz überzeugt. Herausgestochen hat natürlich Luis Felder mit seinem Hattrick. Danach mussten wir in Hälfte zwei nur noch das Ergebnis verwalten. Der solide Saisonstart beflügelt uns, ein Platz unter den Top 5 sollte in dieser Spielzeit drinnen sein.“

Am kommenden Wochenende wartet eine wahre Bewährungsprobe auf den URC Thal/Assling 1b. Auswärts muss man nämlich gegen den noch ungeschlagenen Tabellenführer Gitschtal bestehen. Der SK Grafendorf muss hingegen gegen den SC Mühldorf überzeugen, wenn man aus dem Tabellenkeller rauskommen will.

