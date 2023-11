17 Treffer für Mölltal! Herbstmeister deklassiert Nikolsdorf vor der Winterpause

Details Samstag, 04. November 2023 19:40

Im Fußball kann ja bekanntlich alles passieren. Seien es Erfolge von Underdogs, aussichtlos scheinende Zwischenstände, die noch gedreht werden oder Kantersiege. Dieses Ergebnis, das der FC Mölltal Obervellach in der 2. Klasse A an diesem Wochenende gegen die TSU Nikolsdorf scheint auf den ersten Blick auch unglaublich. Die Mölltaler siegten nämlich gegen völlig verunsicherte Osttiroler mit einem Wahnsinnsergebnis von 17:0.

„Nur“ fünf Treffer im ersten Durchgang

Schon von Anfang an war klar, in welche Richtung sich dieses Match vor 100 Zusehern am Sportplatz in Obervellach entwickeln würde, denn Semion Dollnig war derjenige, der den Torreigen in der sechsten Minute eröffnete. Dann kam die Stunde des Stefan Pachers, der mit einem lupenreinen Hattrick binnen zehn Minuten die Mölltaler mit 4:0 in Front brachte. Zur Halbstundenmarke traf auch noch Florian Angermann und erhöhte auf 5:0 – zeitgleich das Pausenergebnis.

Nikolsdorf geht in Hälfte zwei unter

Die Sache war also schon früh gegessen, doch in der zweiten Hälfte sollte es erst so richtig losgehen. Der FC Mölltal machte nämlich immer weiter mit dem Toreschießen und schaltete keineswegs einen Gang zurück. Und als ob Stefan Pacher ein Hattrick nicht genug wäre, erzielte er nach Wiederanpfiff gleich einen zweiten Hattrick – sechs Tore für den Mölltal-Stürmer. Christopher Granig wirkte mit einem Doppelpack auch mit, sodass der Zwischenstand nach 64 Minuten bereits zweistellig war. Für die Nikolsdorfer, die einem zu diesem Zeitpunkt schon leittaten, war dies aber noch lange nicht das Ende der Torflut. Nico Hackl, Pascal Reiter, Ramon Burger, Andreas Stranig und zum siebten Mal an diesem Tage Stefan Pacher hießen die nächsten Torschützen der Partie. Den Schlusspunkt mit einem Doppelpack setzte schließlich Joel Maier, der das unglaubliche Ergebnis von 17:0 nach 90 Minuten auf die Anzeigetafel brachte. Mit diesem Erfolg verteidigt der FC Mölltal die Tabellenspitze und überwintert auf Platz eins. Nikolsdorf wird froh über die Winterpause sein, sie stehen nach diesem Misserfolg auf dem vorletzten Tabellenrang.

Helmut Fercher, Trainer FC Mölltal:

„Zu diesem Ergebnis kann man eigentlich nicht mehr viel sagen, Nikolsdorf war heute einfach gar nicht am Platz und wir spielten es eiskalt runter. Auf den ganzen Herbst bezogen können wir voll und ganz zufrieden mit unserer Saisonleistung sein. Im Frühjahr wollen wir dann auch wieder vorne mitspielen, der Aufstieg ist dabei nicht unser definiertes Ziel.“

Die nächsten Spiele in der 2. Klasse A stehen nach der Winterpause erst wieder Anfang April an. Dort trifft dann der FC Mölltal auswärts auf den SK Grafendorf und die TSU Nikolsdorf zuhause auf Matrei 1b.

