2. Klasse B: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 12:28

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Denny Kudler (SV Rosegg)

Endergebnis:



1. Denny Kudler (SV Rosegg / 4748 Stimmen)

2. Stefan Koch (SV Arnoldstein / 1689 Stimmen)

3. Leon Wimmer (SK Weißenstein / 1614 Stimmen)

4. Daniel Krierer (SV Rosegg / 1501 Stimmen)

5. Alexander Kleinbichler (SK Weißenstein / 1132 Stimmen)

6. Nico Kowatsch (SV Afritz / 364 Stimmen)

7. Gert Niederegger (SK Weißenstein / 313 Stimmen)

8. Christian Zimmermann (SV Arnoldstein / 302 Stimmen)

9. Stefan Klammer (SG St.Jakob/Ledenitzen 1b / 294 Stimmen)

10. Omar Hamzi (ESV Admira Villach 1b / 259 Stimmen)