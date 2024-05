Ferlach auch gegen Völkermarkt nicht zu bremsen – fünfter Sieg in Folge

Spielberichte

Aktuell ist der ATUS Ferlach kaum zu schlagen. Die Mannschaft von Trainer Mario Verdel konnte die letzten vier Spiele allesamt für sich entscheiden und war auch diesmal auf heimischem Boden gegen Völkermarkt erfolgreich. Mit einem 2:0 setzten sich die Ferlacher am Ende durch und stehen nun bei fünf Siegen in Folge.

Ferlach sehr dominant

Die Rosentaler dominierten die Partie und hatten einen Großteil des Ballbesitzes für sich. Völkermarkt stand tief und versuchte mit einer kompakten Defensive alles zu verteidigen. In der 22. Minute gelang es Ferlach jedoch, die Abwehr zu überwinden. Stephan Bürgler flankte präzise auf die zweite Stange, wo Hannes Schwarz den Ball zum 1:0 für Ferlach einköpfte. Obwohl die Verdel-Elf weiterhin Druck machte, gelang es ihnen vor der Halbzeitpause nicht, ihre Führung auszubauen.

Völkermarkt legte alles nach vorne

Völkermarkt kam nach der Halbzeitpause deutlich offensiver aus der Kabine und setzte vermehrt auf lange Bälle in den Strafraum, um gefährlich zu werden. Die Defensive von Ferlach stand jedoch weiterhin sehr stabil und ließ kaum Chancen zu. Man blieb über Konter weiterhin gefährlich, konnte aber lange Zeit nicht die Entscheidung herbeiführen. Erst in der 90. Minute gelang es Tarik Nikolovski, den 2:0-Endstand für seine Mannschaft zu markieren und somit den fünften Sieg in Folge zu sichern.

So steht es um die Teams

Mit diesem Sieg konnte der SC Ferlach bereits den fünften Erfolg in Serie feiern. Mit nunmehr 35 Punkten steht man momentan auf dem vierten Tabellenplatz. In der nächsten Woche erwartet die Ferlacher gegen den momentan starken KAC jedoch eine schwere Aufgabe. Völkermarkt reagierte mit einem Trainerwechsel und erhofft sich eine Verbesserung der Form. Aus den letzten sieben Spielen konnte man lediglich fünf Punkte sammeln. Unter dem neuen Trainer Miljenko Safran wird Völkermarkt nächste Woche gegen Köttmannsdorf antreten.

Stimme zum Spiel

Mario Verdel, Trainer Ferlach:

„Wir waren sehr dominant übers ganze Spiel gesehen. Leider verpassten wir gute Möglichkeiten, um das Spiel früher zu entscheiden, aber am Ende war es ein verdienter Sieg. Gratulation ans Team!“

Die Besten: Ferlach Mannschaft bzw. Völkermarkt keiner

Details

