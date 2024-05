Donau holt einen 2:0 Rückstand auf und sichert sich einen Punkt in Bleiburg

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 15:29

Im spannenden Spiel im Karl Kornberger Stadion Bleiburg hatte gestern der SV Donau gegen die Heimmannschaft anzukämpfen. Die Bleiburger legten einen beeindruckenden Start hin und konnten bereits mit 2:0 in Führung gehen. Doch der SV Donau gab nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. Am Ende konnte man einen verdienten Punkt mit nach Klagenfurt nehmen, nachdem das Team von Christian Trappitsch den Rückstand aufgeholt und das Spiel mit einem Endstand von 2:2 beendet hatte.

Doppelschlag durch Aljaz Storman

Der SV Donau begann das Spiel äußerst aktiv und versuchte mit schnellem Passspiel die Defensive der Bleiburger zu durchbrechen, jedoch ohne Erfolg. Stattdessen war es die routinierte Mannschaft von Nevenko Vasiljevic, die in der 15. Minute durch Aljaz Storman mit 1:0 in Führung ging. Die Bleiburger setzten weiterhin auf Offensive und konnten in der 34. Minute erneut durch Aljaz Storman das 2:0 erzielen. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause.

Donau mit Druckphase

Nach der Pause kam der SV Donau stark zurück und verkürzte in der 48. Minute durch Damjan Jovanovic auf 2:1. Die Gäste drängten auf den Ausgleichstreffer und setzten die Bleiburger Defensive stark unter Druck. Diese verteidigte jedoch mit aller Kraft und hielt dem Ansturm stand. Obwohl Bleiburg gute Kombinationen nach vorne zeigte, scheiterten sie im letzten Drittel. Als die Partie bereits entschieden schien, erhielt der SV Donau in der 92. Minute einen Elfmeter zugesprochen, den Maximilian Trappitsch sicher verwandelte. Somit endete die Partie mit einem 2:2-Unentschieden.

So steht es um die Teams

Nach zwei aufeinanderfolgenden Siegen konnte der SV Bleiburg seine Siegesserie leider nicht fortsetzen und musste stattdessen das sechste Unentschieden in dieser Saison hinnehmen. In der kommenden Woche steht für die Vasiljevic-Elf das Spiel gegen den ATSV Wolfsberg an. Der SV Donau holte sich mit diesem Unentschieden erst den zweiten Punkt im Frühjahrsdurchgang. Aktuell belegen die Klagenfurter den zehnten Tabellenplatz. Nächste Woche erwartet sie das Stadtderby gegen den SAK.

Stimme zum Spiel

Christian Trappitsch, Trainer Donau:

„Anfangs waren wir gut im Spiel, mussten aber den Doppelschlag hinnehmen. In der zweiten Halbzeit konnten wir uns gleich belohnen und drückten dann. Am Ende ein verdienter Punkt und ein Pauschallob an mein Team!“

Die Besten: Bleiburg Aljaz Storman (Mittelfeld) bzw. Donau Mannschaft

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.