Spielerentwicklung steht beim SV Rothenthurn im Vordergrund

Nach dem Aufstieg der Kampfmannschaft vom SV Rothenthurn aus der 1. Klasse B in die Unterliga West, durfte man lt. KFV-Regulativ für die heurige Saison auch eine 1b Mannschaft in der 2. Klasse B nennen, was man dann auch im Sommer tat. Ein Saisonziel in Hinsicht auf eine Platzierung wurde für die neu gegründete Mannschaft nicht ausgegeben, sondern man legt Wert auf die Entwicklung der jungen Spieler ohne dabei Druck aufzubauen.

Guter Start zu Beginn

Aus den ersten sechs Spielen holte die junge Truppe gleich drei Siege und ein Remis, was die Mannschaft zeitweilen sogar im vorderen Drittel ansiedeln lies. Danach kamen aber die schwereren Gegner mit Teams, welche um die Topplätze mitspielen und hier merkte man den Unterschied am Ende teilweiße auch am Ergebnis. Nach Ende der Herbstsaison stehen bei 14 Spielen vier Siege, ein Remis und neun Niederlagen zu buche, was mit 13 Zähler Platz 9 in der Tabelle ergibt. Beim Torverhältnis schmückt man sich nicht mit Glanzleistungen, denn den 19 Treffern stehen 51 Gegentreffer gegenüber. „Saisonziel ist die Spielerentwicklung um die jungen Talente stückweiße an den Erwachsenensport heranzuführen und sie sich so besser entwickeln können. Die Platzierung am Ende ist also zweitrangig, wobei ich mir selber als Trainer das Ziel eines einstelligen Tabellenplatzes gesetzt habe“, erzählt uns Trainer Daniel Hohensasser. „Der Saisonstart war sicher ein Highlight, denn da ging es bis auf die Auftaktniederlage richtig gut los“, freut sich der Coach über die Leistung seiner Jungs. „Auch sehr positiv waren der Sieg zum Abschluss gegen Bodensdorf, weil Bodensdorf doch auch um die vorderen Plätze mitspielt, und die Leistung gegen Afritz. Wir haben zwar 0:4 verloren, haben das Spiel aber lange offengehalten und sind erst zum Ende eingebrochen“, ergänzt Hohensasser.



Unveränderter Kader für das Frühjahr

Die Mannschaft startet mit Ende Januar in die anstehende Vorbereitung. In den Energieferien ist zudem ein Trainingslager in Kroatien geplant wo man einige Einheiten und Testspiele abhalten wird. Personell wird sich bei der Mannschaft wohl nichts mehr verändern wie uns der Trainer mitteilt. „Der Kader bleibt aller Voraussicht nach wie er ist. Wir hatten im Herbst immer wieder Verletzte, mussten in Spielen auf U17 Spieler zurückgreifen, aber wenn alle fit sind, ist der Kader groß genug. Auch zeitgleiche Spiele von der ersten Mannschaft und uns sollten dann kein Problem mehr sein“, resümiert der Trainer die Personalproblematik vom Herbst, als einige Gegner die Spiele in der Unterliga West und 2. Klasse B zeitgleich ansetzten um beides Teams etwas zu beeinflussen.