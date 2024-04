Velden gewinnt Kracherspiel gegen Spittal

Spielberichte

Im Spitzenspiel der Runde empfing der ATUS Velden die Gäste aus Spittal. In einem packenden Fußballspiel waren es vor allem die Tormänner, die durch kuriose Situationen im Mittelpunkt des Geschehens standen. Beide Teams lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch, doch am Ende behielt die Truppe von Marcel Kuster die Oberhand und setzte sich mit 2:0 durch. Mit diesem wichtigen Sieg festigt der ATUS Velden den zweiten Platz hinter Treibach.

Spittal mit leichten Vorteilen im Spiel

Spittal machte von Anfang an extremen Druck und spielte groß auf. Velden hingegen war hochmotiviert und gut in der Partie, jedoch hatten die Gäste einen leichten Spielvorteil. Die 340 Zuschauer sahen ein hochklassiges Fußballgustostückerl in der Kärntner Liga. Kurz vor der Pause war es dann der Ex-Spittaler Tom Zurga, der das 1:0 für Velden erzielte. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause, und die Spannung für die zweite Halbzeit blieb eine vielversprechend hoch.

Spittal mit einem Mann weniger

Beide Mannschaften kamen voll motiviert aus den Kabinen, und der Spielverlauf entwickelte sich in der zweiten Halbzeit sehr ausgeglichen. Ein Höhepunkt ereignete sich in der 61. Minute, als Alexander Kofler einen langen Ball spielte. Er erkannte, dass Gästetormann Marko Soldo weit aus seinem Tor stand und nutzte die Gelegenheit mit einem Schuss eiskalt aus. Der Spittaler Keeper konnte nur noch außerhalb des Strafraums mit der Hand ein mögliches Tor verhindern, sah aber dafür im Gegenzug die Rote Karte wegen Vereitelung einer klaren Torchance. Spittal musste fortan mit einem Spieler weniger auskommen, kämpfte aber weiter. Als das Spiel fast vorbei war, entschied Joker Felix Fürstaller mit seinem Treffer von der Mittellinie in der 92. Minute endgültig das Spiel und besiegelte den 2:0 Endstand zugunsten von Velden.

So steht es um die Teams

Velden steht nun auf dem zweiten Tabellenplatz, nur einen Punkt dem SK Treibach sehr dicht an den Fersen. Mit dem sechsten Sieg in Folge festigt die Mannschaft von Marcel Kuster ihre Position in der Kärntner Liga. Nächste Woche kommt es zum entscheidenden Showdown in Treibach, bei dem es um die Tabellenführung geht.

Spittal befindet sich derzeit auf dem dritten Platz. Nach einer Serie von neun ungeschlagenen Spielen folgten zwei Niederlagen und ein Unentschieden. In der nächsten Woche trifft die Elf von Philipp Dabringer zuhause auf Kraig und hofft, wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Stimme zum Spiel

Marcel Kuster, Trainer Velden:

„Alle wussten im Vorhinein, wie wichtig das Spiel ist. Leider konnten wir nicht von Anfang an so präsent sein, waren aber trotzdem gut im Spiel. Nach der 1:0 Führung hätten wir gleich danach nochmal nachlegen können. Im Großen und Ganzen ein wichtiger Sieg für uns!“

Die Besten: Velden Kofler (Tor), Wallner (Verteidigung) bzw. Spittal keiner

Details

