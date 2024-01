Auch Obermillstatt will vorne mitmischen

Details Montag, 01. Januar 2024 08:00

Der SV Obermillstatt überwintert in der 2. Klasse B auf dem 7. Rang, will zum Saisonabschluss aber weiter oben stehen, da man sich die Ziele vor der Saison höhergesteckt hatte. Im Interview mit Trainer DI Manuel Meixner bekommen wir einen kleinen Einblick über die Situation vor Ort.

Stetige Weiterentwicklung mit einheimischen Spielern

Seit mittlerweile fünf Jahren schwingt DI Manuel Meixner das Trainerzepter in Obermillstatt, denn in der Winterpause der Saison 2018/2019 übernahm er dort das Ruder. Seitdem befindet sich die Mannschaft in einem stetigen Aufwärtstrend und steigerte sich von Jahr zu Jahr. „Die Mannschaft ist seitdem ich Trainer bin fast durchwegs gleich und entwickelt sich immer wieder weiter. Uns ist vor allem wichtig, dass die Spieler aus der Umgebung kommen und einen Bezug zum Verein haben. Deswegen haben wir im Sommer mit Elias Kaim und Manuel Steinacher auch nur zwei heimische Spieler dazu geholt“, erklärt uns Meixner. „Wir peilen für diese Saison einen Platz unter den Top 4 an. Darauf fehlen uns neun Punkte derzeit. Es ist zwar eine Herausforderung, aber wir halten an unserem Ziel fest“, gibt sich Meixner kämpferisch. Dass es nicht leicht wird, weiß man, aber man sieht Potential in der Mannschaft und will dieses auch ausschöpfen. Nach dem Herbst rangiert man mit sieben Siegen und sechs Niederlagen aus 13 Spielen nur auf Platz 7 und ist dementsprechend unzufrieden mit dem Verlauf. „Die Tabellensituation passt genau zur Herbstsaison. Sehr durchwachsen mit ein paar super Spielen, aber auch nicht so guten Spielen. Der Grund für die schlechteren Spiele war wie leider öfters die zahlreichen Verletzungen und andere Ausfälle von Leistungsträgern. Gottseidank haben wir einen großen 24-Mann Kader aus einheimischen Spielern, welche alle motiviert sind“, resümiert der Übungsleiter.



Viele Testspiele und ein Nachtrag vom Herbst

„Trainingsstart ist der 5. Februar und vom 15. bis 18. Februar fahren wir ins Trainingslager nach Kroatien. Es sind bis auf 1-2 Leute alles dabei, das freut mich“, teilt man uns mit. Weiters hat der Trainer für seine Mannschaft bereits vier Testspiele fixiert und Ende März trägt man noch das Meisterschaftsspiel gegen ASKÖ Bodensdorf nach, welches im Herbst nicht mehr stattfinden konnte. Auf die Frage nach Veränderungen in der Winterpause wird man beim SV Obermillstatt seiner Linie treu bleiben. Die einheimischen Spieler die motiviert sind sollen spielen. Der Kader bleibt fast unverändert. Mit Patrick Krainz (zuvor SV Afritz) kommt jemand zu seiner alten Wirkungsstätte zurück, da Krainz ursprünglich aus Millstatt ist und dort seine Karriere begonnen hat. „Unsere Stärke ist der Zusammenhalt, die Freundschaft und der Spaß am Fußball“, sagt uns Meixner zum Schluss.