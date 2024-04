Obermillstatt gewinnt nur knapp in Treffen

2. Klasse B

Details Sonntag, 14. April 2024 20:06

Der SV Obermillstatt ist in der 17. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse B zu Gast beim Tabellenschlusslicht SV Treffen. Die Treffner konnten im Frühjahr ihren ersten Saisonsieg einfahren, sollte dies gar der Start einer Serie gewesen sein? Nein, denn der SV Obermillstatt konnte hart kämpfende Treffner niederringen.

Torlose 45 Minuten

In den ersten 45 Minuten gab es für die anwesenden Zuschauer nichts zu jubeln. Beide Teams egalisierten sich im Verlauf des Spieles selbst und so konnte sich kein Team mit einem Treffer hervortun, um die die Führung vor der Pause zu übernehmen. Auch für den Unparteiischen gab es wenig Anlass groß in das Spiel einzugreifen und so wurde in den ersten 45 Minute auch kein Spieler mit einer Karte des Schiedsrichters bedacht.



Obermillstatt macht Sack nicht zu

In den zweiten 45 Minuten kamen die Gäste besser in das Spiel. In der der 54. Minute auch erstmals am Sportplatz in Treffen gejubelt. Ein weiter Abschlag von der Verteidigung konnte Tobias Köfler gut verarbeiten und traf par Volley aus gut 12m zur 0:1 Führung der Gäste. Nur neun Minuten später konnten die Obermillstätter den Vorsprung um ein weiteres Tor ausbauen. Wieder war es Tobias Köfler, der nach einem scharfen Stanglpass in den Fünfmeterraum als erstes am Ball war und ihn damit über die Linie zum 0:2 buxtierte – 63. Minute. Im weiteren Verlauf verabsäumten es die Gäste den Vorsprung weiter zu erhöhen und so konnten die Heimischen nochmal zurück in das Spiel finden. Nach einem Schuss aus etwa 25m landete der Ball am Arm eines Obermillstätter und es folgte ein Elfmeterpfiff. Den Elfmeter nutzt Andreas Kummer in der 73. Minute um auf 1:2 zu verkürzen und seinen Teamkollegen nochmal Hoffnung einzuhauchen. Gegen Ende hin wurde es zu einer regelrechten Zitterpartie ohne erkennbaren Ausgang, aber es blieb doch noch beim 1:2 für den SV Obermillstatt, der damit als Sieger die Heimreise antreten konnte.



DI Manuel Meixner (Trainer SV Obermillstatt):

„Der SV Treffen ist im Frühjahr wesentlich besser als im Herbst, aber das wundert mich bei der Kaderveränderung nicht. Man merkte gleich, dass die Heimischen auf spielerische Weise versuchte in das Spiel zu kommen, aber in den ersten 45 Minuten wir wenig zu. Wir konnte aber unsere 2-3 Chancen selbst auch nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit ging es schon besser. Nach dem 0:2 hätten wir noch die Chance auf das 0:3 oder 0:4 gehabt, aber so wurde es nach dem Elfmeter, welcher klar zu geben war, nochmal zu einer Zitterpartie mit gutem Ausgang für uns.“

