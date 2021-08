Spätes Remis für Feldkirchen 1b gegen Feistritz/Ros.

Details Samstag, 28. August 2021 16:22

Der SV M&R Feldkirchen 1b empfing bereits am Freitag im Zuge der sechsten Meisterschaftsrunde der 2. Klasse B zu Hause in der Modehaus-NIMO-Arena den ATUS Feistritz/Ros. Es dies ein Duell zweier Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Die Hausherren konnten zwei Spiele gewinnen und hielten daher bei sechs Punkten. Die Gäste aus Feistritz hatten deren Vier. Felkirchen verlor zuletzt etwas unglücklich in Techelsberg während Feistritz mit drei Niederlagen in Folge anreiste.

Hartes und intensives Spiel

Der Trainer der Hausherren, Michael Lattacher zeigte sich nach dem Spiel vor allem mit der Linie des Schiedsrichters nicht zufrieden: "Der Schiedsrichter hat aus meiner Sicht heute nicht seinen besten Tag erwischt. Es gab von Anfang an vor allem von Feistritzer Seite viele Provokationen und versteckte Fouls. der Schiedsrichter hätte früher mit Karten reagieren müssen."

Im Spiel selbst erzielte zuerst die Gäste den ersten Treffer. Nach zehn Minuten kam es zu einer schönen Kombination nach einem Einwurf und Daniel Hafner nützte einen Stellungsfehler zum 0:1 aus. Doch Feldkirchen schlug zurück. Nach 24 Minuten chipte Kevin Wernig den Ball über die Abwehr und Alexander Zechner machte sich allein auf die Reise. Er behielt die Nerven und verwertete eiskalt zum 1:1 Ausgleich. Letztendlich konnten vor der Pause die Feistritzer nochmals nachlegen. In der 32. Spielminute nahm Norbert Koller einen langen Ball an, wuselte sich durch fünf Leute durch und schoss schlussendlich zum 1:2 ein.

Last-Minute-Ausgleich

In der zweiten Hälfte schwächte sich Feldkirchen vorerst selbst. Gentrid Krasniqi ließ sich wohl etwas von der Gangart der Gäste anstecken und musste nach etwas mehr als einer Stunde nach zwei blöden und unnötigen Fouls innerhalb weniger Minuten vorzeitig unter die Dusche. Feistritz war nun einen Mann mehr und hatte eine Führung im Rücken, doch am Ende schwanden die Kräfte. Feldkirchen übernham mit nur zehn Leuten das Spielgeschehen und erspielte sich immer mehr Chancen. Zuerst schoss man in der 75. Spielminute ans Lattenkreuz, dann vergab man in der 80. Spielminute noch einen Elfmeter und eigentlich rechnete schlussendlich alles mit einem Remis. Doch in der 94. Spielminute gab es noch eine Möglichkeit und Manuel Ortner schoss im dritten Nachschuss den Treffer zum 2:2 Ausgleich.

Michael Lattacher, Trainer SV M&R Feldkirchen 1b: "Am Ende war es für uns heute gefühlt wie ein Sieg. Solange Feistritz Luft hatte, waren sie heute ebenbürtig. Meinen Respekt möchte ich Daniel Hafner aussprechen, der mit 47 Jahren super beinand ist und ein Top Spiel machte. Außerdem möchte ich Heimo Zwittnigg, der sich ohne Fremdeinwirkung verletzt hat, alles Gute wünschen."

Die Besten: Kevin Wernig (IV), Andreas Kassmannhuber (RM), Dejan Adamovic (OM) Alexander Zechner (ST) bzw. David Rottmann (MF), Daniel Hafner (MF)

