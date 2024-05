Titelshowdown: SV Rosegg dreht das Topspiel gegen SV Afritz 1975

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:12

Im mitreißenden Topspiel um die Tabellenspitze der 2. Klasse B lieferten sich SV Afritz 1975 und SV Rosegg ein nervenaufreibendes Match, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde. Die Heimmannschaft, die die Partie mit einer Führung begann, musste sich am Ende mit 1:2 geschlagen geben, was den Gästen aus Rosegg einen bedeutenden Schritt näher zum Meistertitel verhalf - nun liegt man mit vier Punkten Vorsprung am "Platz der Sonne".

Frühe Führung für die Afritzer hält bis zur Pause

Die Partie begann vielversprechend für die Heimmannschaft. Nachdem beide Teams in den ersten Minuten keine bedeutenden Chancen kreieren konnten, eröffnete Sandro Pascal Moser in der 19. Minute das Toreschießen. Nach einem ausgezeichneten Stanglpass stand Moser genau richtig und drückte den Ball im Fünfmeterraum über die Linie.

Währenddessen kämpften sich die Gäste aus Rosegg langsam zurück ins Spiel. Sie hatten mehrere Gelegenheiten, darunter ein Freistoß von Denny Kudler, der in der 28. Minute nur die Latte traf. Kudler traf dann abermals bei einer Doppelchance das Gebälk und in der gleichen Situation gab es noch eine strittige Handszene im Strafraum, doch Schiedsrichter Treffer ließ weiterspielen. Trotz der Bemühungen blieb es zur Halbzeit beim Stand von 1:0 für SV Afritz 1975.

Ante Cavar dreht das Spiel im Alleingang

Der zweite Durchgang begann unverändert mit hohem Einsatz beider Teams. SV Rosegg intensivierte den Druck und ihre Bemühungen wurden schließlich in der 72. Minute belohnt. Nach einem Eckball war es Ante Cavar, der den Ball im Getümmel über die Linie drückte und somit das Spiel ausglich. Die Euphorie auf Seiten der Rosegger wuchs und sie drängten auf den Siegtreffer. Nur wenige Minuten später, in der 78. Minute, sorgte ein Schuss von Denny Kudler, der zunächst an die Latte krachte, für den entscheidenden Moment. Der Nachschuss von Cavar wurde abgefälscht und fand den Weg ins Tor – 1:2 für den SV Rosegg.

In den letzten Minuten des Spiels warf SV Afritz 1975 alles nach vorne, konnte das Bollwerk der Rosegger jedoch nicht mehr überwinden. Der Schlusspfiff besiegelte schließlich den Sieg für die Gäste, die mit diesem wichtigen Erfolg einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machten.

Die Rosegger setzten sich jetzt mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze ab und haben nächste Woche im Heimspiel gegen den ASKÖ Bodensdorf die Chance den Pokal in die Höhe zu stemmen!

2. Klasse B: SV Afritz 1975 : SV Rosegg - 1:2 (1:0)

79 Ante Cavar 1:2

72 Ante Cavar 1:1

18 Sandro Pascal Moser 1:0

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter David Struger erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.