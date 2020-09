Vier Tore zwischen Himmelberg und Techelsberg!

Details Sonntag, 20. September 2020 10:00

In der achten Runde der 2. Klasse C stand am Samstag die Begegnung zwischen dem SV Himmelberg und dem ASKÖ Techelsberg am Programm. Die Voraussetzungen vor diesem Spiel waren unterschiedlicher Natur. Himmelberg konnte bisher erst einen Sieg einfahren und steht derzeit in der Tabelle im hinteren Drittel. Die Gäste hingegen spielen eine solide Sasion, holten bereits vier Siege und zwei Remis und sind daher in der Tabelle auch im vorderen Drittel positioniert.

Erste Halbzeit - Vorteil Himmelberg

Himmelberg erwischte als Heimteam den besseren Start und konnte bereits in der Anfangsphase in Führung gehen. Nach acht Minuten erzielte Christoph Ebner nicht nur das 1:0 sondern mit einem satten Schuss aus gut 20 Metern in den Winkel ein wahres Traumtor. Himmelberg spielte in der Folge konsequent weiter, verteidigte gut und ließ Techelsberg kaum zu Chancen kommen. Insgesamt war Himmelberg in den ersten 45 Minuten besser und ging somit auch verdient mit einer knappen 1:0 Führung in die Pause.

Zweite Halbzeit - Vorteil Techelsberg

Nach der Pause kam Techelsberg mit mehr Schwung aus der Kabine und konnte gleich den Ausgleich erzielen. Himmelberg bekam einen hohen Ball in den Strafraum nicht gut verteidigt und Patrick Wohlfahrt schoss von der Strafraumgrenze via Innenstange ein. Die Hausherren hatten aber postwendend die richtige Antwort parat und gingen durch Robert Ortner, der in einen Querpass gerade noch so reinrutschen konnte, erneut mit 2:1 in Führung. Kurz darauf mussten beide Teams mit einem Spieler weniger auskommen. Nach einem Gerangel schickte der Unparteiische Gentrid Krasniqi von Himmelberg und Bernhard Koban von Techelsberg mit glatt Rot unter die Dusche. In der Folge hatte Techelsberg das Spiel dann aber im Griff, hatte mehr Ballbesitz, doch die Hausherren wehrten sich und verteidigten gut. Selbst ein Elfmeter, der unglücklich nach einem Handspiel eines Verteidigers nach einer schlechten Mitnahme zustande kam, konnte vom Keeper der Hausherren gehalten werden. Ganz sollte es für die Himmelberger am Ende aber doch nicht reichen. Denn in der 84. Spielminute fiel eine Hereingabe von Torsten Tscharnuter ins lange Eck zum 2:2.

Alexander Biedermann, Trainer SV Himmelberg: "Für mich war es ein gerechtes Remis. In der ersten Hälfte waren wir besser, in der zweiten hat Techelsberg Gas gegeben. Sie hatten trotzdem nicht viele Chancen, wir haben einfach fast nichts zugelassen. Vor allem erste Hälfte war kollektiv eine sehr gute Leistung von uns."

Die Besten: Kevin Steiner (TW), Höher Florian (VT), Philipp Ebner (MF) bzw. Caspar Grill, Lukas Gollner (MF)

