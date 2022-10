In souveräner Manier: Die SG Magdalensberg/Poggersdorf entscheidet Spitzenspiel für sich

Details Montag, 24. Oktober 2022 15:56

In der 2. Klasse C war an diesem Wochenende wieder ordentlich was los. Fast jedes Spiel war von zahlreichen Highlights geprägt. So auch jenes zwischen der SG SV Magdalensberg/ASKÖ Poggersdorf Youngsters und dem SC Sörg. Es war das Topspiel dieser Runde, das die SG souverän für sich entscheiden konnte. Somit darf man sich über den Bestand einer Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in Folge freuen.

Zwei Tore und eine rote Karte in Halbzeit eins

Gut 200 Zuseher, darunter auch KFV-Präsident Mitterdorfer, wanderten diesem Topduell am Samstagnachmittag trotz des regnerischen Wetters bei. Die Fans bekamen dabei eine wahre Darbietung der Heimmannschaft geboten. Nachdem anfänglich die Gäste aus Sörg zwei Chancen vorfanden, diese aber nicht nutzen konnten, war es ein schöner Spielzug auf der anderen Seite, der den ersten Treffer einbrachte. Maximilian Rupitsch konnte die Aktion vollenden. In der 37. Minute gab es dann die nächste Chance für die Gastgeber. Doch ein Sörger wusste diese zu verhindern: Michael Pink zog das Foul und sah dafür folgerichtig die rote Karte für Torraub. Sörg, nun weiterhin zu zehnt, musste gleich fünf Minuten später den nächsten Dämpfer einstecken, als Valerian Pichler zum 2:0 noch vor der Pause erhöhte.

Dominanz der Heimmannschaft auch im zweiten Durchgang

Eine eindrucksvolle Leistung, die die SG Magdalensberg/Poggersdorf in der ersten Hälfte zeigte, setzte sich auch nach Wiederanpfiff fort. Die Gäste, die sich sichtlich auf dem größeren Platz als bei ihnen zuhause in Säörg schwertaten, hatten in weiterer Folge überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel. Stattdessen spielten weiterhin nur die motivierten Hausherren. Alexander Birbaumer brachte in der 63. Minute durch einen Traumschuss ins Kreuzeck sein Team und die Heimfans ein weiteres Mal zum Jubeln, ehe Martin Kriessmann in Minute 75 noch einen Treffer zum 4:0 drauflegte. Bei Sörgs Denis Sahitaj brannten dann die Sicherungen durch, er wurde aufgrund einer Beleidigung des Platzes verwiesen. Trotz zwei Mann Unterschied bei der Anzahl der Spieler pro Team geschah in der Schlussviertelstunde jedoch nichts mehr. Die SG Magdalensberg/Poggersdorf unterstreicht also weiterhin ihre Topform und mischt im Spitzenfeld mit 28 Punkten auf Platz drei gut mit. Der SC Sörg steht punktegleich aber mit einer besseren Tordifferenz auf Rang zwei.

Martin Rupitsch, Trainer SG Magdalensberg/Poggersdorf:

„Es war eigentlich ein perfekter Nachmittag für uns. Für das Schlagerspiel hat sich kurzfristig ein Fanclub gebildet, der auch zusätzlich die Stimmung noch mal eingeheizt hat. Unsere Leistung war top, die Gegner taten sich auf dem großen Platz schwer und spielten dementsprechend hart. Dies wussten wir auszunutzen und konnten klar mit 4:0 gewinnen. Zurzeit läufts sehr gut bei uns, wir sind hochzufrieden mit der Leistung und der Förderung des Nachwuchses. Lob gebührt ebenfalls meinem Co-Trainer Patrick Kaiser, der die Jungs super motiviert und eingestellt hat. Er wird in Zukunft das Traineramt übernehmen. Auch der 15-jährige Linienrichter machte seinen Job großartig.“

Nächste Woche steht schon die letzte Runde der Herbstsaison an, bevor sich die Liga in die Winterpause verabschiedet. Davor muss die SG Magdalensberg/Poggersdorf noch nach Frantschach reisen und will dort ihre Serie fortsetzten. Der SC Sörg spielt bereits am Nationalfeiertag gegen den SC Ebental.