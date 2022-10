Aufholjagd geglückt! Gurk dreht Spiel gegen Eberndorf

Details Montag, 24. Oktober 2022 18:18

Die 2. Klasse C hat an diesem Wochenende einiges zu bieten. Insgesamt 31 Tore wurden in den sechs Begegnungen geschossen, wobei immer ein klarer Sieger hervorging. So war es auch im Match zwischen dem SV Union Gurk und dem Eberndorfer AC. Die Mannen aus Gurk konnten die Partie klar mit 5:2 für sich entscheiden, obwohl es nach einer halben Stunde noch ganz anders aussah. Die Führung von Eberndorf konnte Gurk aber aufholen und sich am Ende über die volle Punkteausbeute freuen. Es war die zweite Partie dieser Runde, die durch eine Aufholjagd geprägt wurde. Auch der SV Straßburg konnte gegen Maria Rain einen 0:3-Rückstand in einen 5:3-Sieg ummünzen.

Eberndorf netzt in erster halber Stunde doppelt

Am Sportplatz in Gurk fanden sich an diesem verregneten Samstagnachmittag ungefähr 90 Zuseher ein und sahen einen besseren Start ihrer Heimmannschaft. Gleich zu Beginn spielten der SV Gurk zwei Topmöglichkeiten heraus, wovon eine sogar an der Latte landete. Dann kam aber der Eberndorfer AC und netzte gleich mit der ersten Chance zum 0:1. Florian-Andreas Schliesser war der Torschütze. Nachdem eine halbe Stunde gespielt wurde, bekamen die Gäste auch noch einen Strafstoß zugesprochen den Alexander Lengauer zum zweiten Treffer verwandeln konnte. Nach 32 Minuten zeigte die Anzeigetafel am Gurker Sportplatz also einen Zwischenstand von 0:2 an.

Aufholjagd glückte dem SV Gurk

Der SV Gurk ließ aber nicht locker und stellte prompt den Anschluss wieder her. Nur eine Minute später, in der 33., konnte David Mitterer das Runde zum ersten Mal für seine Mannschaft ins Eckige befördern. Kurz vorm Pausenpfiff egalisierte Maximilian Lattacher mit dem Treffer zum 2:2 die Partie wieder. Mit ziemlichem Schwung kam der SV Gurk dann wieder aus den Kabinen. In den Minuten 46, 48 und 52 konnten Niklas Widowitz, Maximilian Lattacher und Andreas Pichler das Spiel klar auf die Seite der Gastgeber bringen, in dem jeder von ihnen den Ball im Tor versenkte. Aus 0:2 nach 32 Minuten wurde nach 52 Minuten also ein 5:2. Mehr passierte in dieser Begegnung jedoch nicht mehr, dieses Ergebnis stand auch nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel. Damit belegt der SV Union Gurk nun nach 13 Spielen den siebten Tabellenrang. Der Eberndorfer AC konnte in dieser Saison erst einen Sieg verbuchen. Man steht mit drei Punkten am letzten Platz.

Martin Sinz, Tranier SV Gurk:

„Wir waren gut eingestellt und hatten auch gleich zwei Chancen zu Beginn. Dann kam aber das böse Erwachen durch eine schöne Kombination von Eberndorf. In dieser Schockphase kassierten wir auch das zweite Tor durch einen Elfer. Wir bewiesen aber in weiterer Folge Moral, konnten zur Pause ausgleichen und den Schwung auch in Halbzeit zwei mitnehmen. Drei schöne Tore fixierten den Sieg für uns. Ins nächste Spiel gehen wir als Underdog rein, wir haben also vor der Winterpause nichts mehr zu verlieren.“

Auswärts trifft der SV Union Gurk nächste Woche also auf den ASV St. Margarethen im Lavanttal, bevor die Herbstsaison ihr Ende findet. Der Eberndorfer AC hat daheim den ASC St. Paul zu Gast.