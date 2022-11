St.Paul fährt Kantersieg beim Tabellenletzten in Eberndorf ein!

Details Montag, 31. Oktober 2022 18:45

Auch in der 2. Klasse C war an diesem Wochenende der letzte Spieltag vor der Winterpause angesagt. Nach 15 Runden stehen der SC Sörg und der ASV St.Margarethen punktegleich an der Tabellenspitze. Aber auch im Tabellenmittelfeld geht es spannend her. Auch das dieswöchige Heimspiel des Eberndorfer AC‘s war ein echter Hingucker. Gut geendet hat das Spiel aber für die Gastmannschaft, den ASC St.Paul. Man konnte gegen den Inhaber der roten Laterne einen Kantersieg einfahren. Das halbe Dutzend wurde vollgemacht – Endstand war ein klares 6:0 für St.Paul.

Bereits nach den ersten 15 Minuten war eine kleine Vorentscheidung gefallen. Zu diesem Zeipunkt waren nämlich die Gäste bereits mit 2:0 in Front. Beide Male konnte sich ein Daniel in die Schützenliste eintragen. Zum 1:0 traf Daniel Pizir, das 2:0 wurde von Daniel Perlinger erzielt. Eberndorf war generell in allen Belangen unterlegen. Die Heimmannschaft hat generell eine schwierige Herbstsaison hinter sich, einem Sieg stehen 12 Niederlagen gegenüber. Zu den erst sechs erzielten Treffern kamen in Halbzeit eins kein weiterer Eberndorfer-Treffer hinzu. Es blieb beim 0:2 aus der Sicht der Gastgeber, nach dem Pausenpfiff wurden anschließend die Seiten gewechselt.

Vier weitere Treffer besiegeln Kantersieg

Auch in Halbzeit zwei änderte sich nichts am Spielverlauf. St. Paul hatte das Spiel in der Hand und alles im Griff. Eberndorf war immer mindestens zwei Schritte zu langsam und musste immer den Ball nachlaufen. Diese Überlegenheit konnte St. Paul auch noch in vier weitere Treffer in Durchgang zwei ummünzen. In Minute 61 erhöhte Jan Razgorsek auf 3:0, nur sechs Minuten später stand es schon 4:0, als Matej Borovnik das Runde ins Eckige beförderte. Die Sorgen der Heimmannschaft wurden in späterer Folge auch nicht kleiner. Das Schützenfest am Eberndorfer Fußballfest war noch nicht zu Ende. Hinko Gregor sorgte mit einem Doppelschlag in den Minuten 83 und 85 dafür, das Eberndorf zum 13. Mal im 14. Spiel als Verlierer vom Platz ging. St.Paul hingegen darf sich über einen ungefährdeten Kantersieg freuen. Damit sind die Lavantaler nach der Herbstsaison auf Platz 7 wiederzufinden.

Sektionsleiter Chris Stempfer, ASC St.Paul:

„Das Spiel war von Anfang an klar auf unserer Seite. Es war 90 Minuten Einstraßen-Fußball. Wir gingen auch relativ schnell mit 2:0 in Führung. Auf diesen Vorsprung haben wir uns in Halbzeit eins ausgeruht. Wir kamen zwar zu Chancen, zwingend waren diese jedoch nicht. Daran könnten wir arbeiten. In die zweite Halbzeit haben wir dann wieder besser reingefunden. Durch die vollzogenen Wechsel kam wieder ein frischer Wind in die Partie. Zum Schluss konnten wir auch noch die Tore erzielen, die wir machen wollten. Unser Tormann hat nur einmal eingreifen müssen, diese Aufgabe hat er aber mit Bravour gemeistert. Wir hätten gut und gerne auch höher gewinnen können, einige Sitzer haben wir aber liegengelassen. Ein klarer und verdienter Sieg meiner Mannschaft.“