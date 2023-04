Sörg deklassiert den SV Union Gurk vor heimischer Kulisse

Details Montag, 03. April 2023 09:18

In der 16. Runde der 2. Klasse C hatte die Mannschaft vom SV Union Gurk den Tabellenführer vom SC Sörg bei sich zu Gast. Die Gäste wollen heuer aufsteigen und so durfte der Gegner vom Dom kein Stolperstein für Sörg werden. Wenn man sich vorab die Tabelle betrachtete, so konnte man wohl erahnen in welche Richtung das Spiel laufen sollte, auch wenn der Fußball oft seine eigenen Gesetze hat.

Gurk überraschte die Gäste

Der SV Gurk ging das Spiel mutig an und so erarbeiteten sich die Heimischen bereits in Minute zwei einen Elfmeter durch ein Foul von Christopher Hubert Lechenbauer, wofür dieser auch prompt die gelbe Karte gezeigt bekommen hat. Der Strafstoß wurde durch Mario Pilgram zur 1:0 Führung verwandelt. Eine so frühe Führung der Heimelf hatte wohl keiner erwartet und so nahm das Torspektakel am heutigen Tag auch seinen Lauf. Sörg ließ mit der Antwort nicht lange auf sich warten und egalisierte die Führung in Minute zwölf mit dem Ausgleich durch Harald Stark. Nach weiteren fünf Minuten stellte Harald Stark auch schon auf 1:2 für den SC Sörg. Danach passierte bis zur Schlussphase der ersten 45 Minuten nicht mehr viel, ehe es wieder Harald Stark war, welcher in Minute 40 auf 1:3 erhöhte. Wer nun dachte, dass es das in der ersten Hälfte gewesen war, irrte sich. In Minute 42 trug sich Kevin Hofer in die Torschützenliste ein und stellte noch vor der Pause auf 1:4.

Sörg gibt weiter Gas

Die Gäste wollten an diesem Tag zeigen, dass diese nicht umsonst an der Tabellenspitze stehen. Es war wiederrum Kevin Hofer dem es in den Minuten 47 und 57 gelang, den Spielstand auf 1:6 zu stellen. Das Spiel war nun entschieden und die Gäste wechselten nun etwas durch. Den Entstand zum 1:7 stellte in Minute 75 der eingewechselte Shpejtim Sahitaj her.

Martin Sinz (Trainer SV Gurk):

„Ersten 15 Minuten waren wir im Spiel und sind auch schnell in Führung gegangen durch einen Foulelfmeter. Wir haben den Ausgleich aber recht schnell bekommen und sind nur kurz darauf in Rückstand gegangen. Dann ließen wir leider die Köpfe hängen und wir konnten uns nicht mehr aufbäumen. Wir hatten einige Ausfälle, aber das soll keine Ausrede sein. Der Gegner, der sicherlich zu den Titelkandidaten gehört, war einfach stärker und hat verdient gewonnen.“

Für den SV Gurk geht an es Ostern zum Auswärtsspiel nach Frantschach um wieder mögliche Punkte einsammeln zu können. Der Tabellenführer vom SC Sörg empfängt an Ostern die Mannschaft des ASC St. Paul.

