Für Eberndorf gab es nichts zu holen in St. Margarethen/Lav.

Details Sonntag, 09. April 2023 16:03

Das Osterwochenende war gleichzeitig die 17. Runde in der 2. Klasse C und in dieser kam es zum Aufeinandertreffen der Mannschaften vom ASV St. Margarethen/Lav. und dem Eberndorfer AC. Die Ausgangslage war recht klar, für die Heimischen sollte nur ein Sieg in Frage kommen, damit diese an der Tabellenspitze dranbleiben können. Für die Gäste war es eine Chance die rote Laterne an jemand anderes abzugeben.

Klare Verhältnisse in den ersten 45 Minuten

Für die favorisierten Lavantaler war die Ausrichtung klar und schnell erkenntlich. Von Ankick an versuchte man sofort dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. So dauerte es nicht lang bis die Heimelf auch das erste Mal jubelnd abdrehen durfte. Bereits in Minute vier traf Florian Maier zur 1:0 Führung seiner Elf. Danach vergab man noch einige Chancen, ehe man in Minute 29 erneut jubeln durfte. Diesmal war es Raphael Kargl der für den ASV St. Margarethen/Lav. auf 2:0 stellte. In den Minuten 37 und 39 sorgten die Heimischen dann für die Vorentscheidung im heutigen Duell. Daniel Schrammel und Luka Gavran schraubten das Torkonto höher und stellten auf die komfortable 4:0 Pausenführung.

Ungenützte Chancen

Die Heimelf nutzte die Führung um etwas durchzuwechseln und brachte in der Halbzeitpause zwei frische Spieler. Nach dem Herbert Matthias Theuermann in Minute 60 gar auf 5:0 stellte, wurden erneut gleich zwei Spieler getauscht und so frischer Wind eingebracht. Über die restliche Spielzeit wurden noch einige Chancen für die Heimischen leichtfertig vergeben. Gegen Ende hin wurde es dann nochmal etwas härter und der Unparteiische musste Maximilian Hribar in Minute 88 mit Gelb/Rot vom Platz stellen, ehe dieser kurz darauf das Spiel beendete.

Florian Baldauf (Sektionsleiter ASV St. Margarethen/Lav.):

„Wir haben das Spiel verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen genutzt und haben daher auch 4:0 zur Pause geführt. In der zweiten Halbzeit war unsere Chancenauswertung nicht mehr so gut. Gegen Schluss hin wurde das Spiel etwas härter, daher war der Ausschluss auch korrekt.“

Am nächsten Wochenende geht es für den Tabellenzweiten zum Auswärtsspiel in Weitensfeld, wo es für beide Teams wieder um drei wichtige Punkte geht, damit man an der Tabellenspitze dran bleibt. Für die Eberndorfer steht das schwierige Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Sörg an.

