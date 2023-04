Wietersdorf gewinnt und bleibt an der Tabellenspitze dran

Details Sonntag, 16. April 2023 16:51

Der WSG Wiederdorf empfing in der 18. Runde der 2. Klasse C die Gäste vom SV Maria Rain zum Meisterschaftsspiel. Für die Heimelf war das Spiel sehr wichtig um an der Tabellenspitze dran zu bleiben. Man hat noch ein Spiel weniger als der Tabellenführer aus Sörg und kann mit einem weiteren Sieg auf einen Punkt rankommen, daher sollten die Gäste aus Maria Rain kein Stolperstein auf diesem Weg sein.

Torelose ersten 45 Minuten

Von Beginn an übernahm die Heimelf das Kommando im Spiel und erspielte sich einige hochkarätige Chancen um in Führung gehen zu können, welche am Ende jeodch ungenützt blieben. Im Gegenzug gab es von den Gästen kaum nennbares und so ging es mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen zur Pause.

Heimelf nutzt nun auch seine Chancen

In den zweiten 45 Minuten wollte es Wietersdorf nun endlich wissen und so erzwang man regelrecht die schnelle Führung der Heimelf, auch wen diese durch einen Elfmeter in der 53. Minute durch Stefan Hübl passierte. Aber schon drei Minuten später, in der 56. Minute, war es erneut Stefan Hübl der mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 für die Heimelf stellte. In der weiteren Spielzeit ließen die Hausherren noch einige Großchancen liegen, ehe Gaber Vizlar nach perfekter Vorarbeit vom Doppeltorschützen Hübl zum spielentscheidenden 3:0 Endstand einnetzte.

Markus Kopeinig (Trainer WSG Wietersdorf):

„Wir haben in den ersten 45 Minuten 2-3 Großchancen vergeben. Über das ganze Spiel waren wir spielbestimmend und der Sieg war am Ende verdient. Mit etwas mehr Glück im Abschluss hätte der Sieg höher ausfallen können oder sogar müssen. Bis auf die Chancenauswertung haben wir heute alles erfüllt was wir uns vorgenommen haben. Herausheben möchte ich heute Stefan Hübl, der zwei Tore erzielte und den dritten Treffer auflegte, und Benjamin Pankratz, der mit seinen 17 Jahren heute das gesamte Spiel auf der 6er Position spielte und alle Zweikämpfe und Kopfbälle für sich entschied.“

Am nächsten Wochenende gibt es für die Wietersdorfer wieder ein Heimspiel gegen die Mannschaft aus Weitensfeld. Die Gäste aus Maria Rain bleiben diesmal auf dem eigenen Spielfeld und empfangen die Spielgemeinschaft aus Magdalensberg/Poggersdorf.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei