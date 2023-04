Ausgeglichenes Spiel endet deutlich für Straßburg

Details Samstag, 22. April 2023 23:19

In Runde 19 ging es für den ASC St. Paul auf Auswärtsfahrt zum SV Straßburg. Für die Heimelf war ein Sieg wichtig, damit man den Sörgern in der 2. Klasse C an den Fersen bleibt und diese nicht schon früh in der Meisterschaft davoneilen können. Das Spiel hätte wohl nicht unbedingt einen Sieger verdient, aber die Heimischen nutzten ihre Chancen an diesem Tag einfach besser zu ihrem Vorteil.

Standard als einziges Mittel

Wer am heutigen Tag den Weg zum Fußballplatz fand, wurde leider nur mit Schonkost versorgt. Mit den Straßburgern und St. Paulern standen sich zwei ebenbürtige Mannschaften gegenüber, welche sich die meiste Zeit des Spiels gegenseitig neutralisierten und kaum bis gar keine Torchancen für den Gegenüber zuließen. Den einzigen Treffer in den ersten 45 Minute erzielte Vladimir Dojcinovic nach einer Ecke in der 9. Minute. Rückblickend auf die erste Halbzeit, lag es wohl auf der Hand, dass der einzige Treffer in dieser Halbzeit nach einem Standard fallen musste.



Zweite Halbzeit nicht besser, aber torreicher

Die zweiten 45 Minuten versprachen kaum eine Änderung des Spielverlaufs. Die Defensivreihen der Mannschaften waren jeweils gut auf die Offensive des Gegners eingestellt und so gab es auch hier nur wenige Tormöglichkeiten. Eine der wenigen nutzte jedoch der Straßburger Marco Krall um auf 2:0 in der 72. Minute zu erhöhen. Die Gäste versuchten nun ihr Glück zu erzwingen, öffneten die eigenen Reihen nicht vollends. Am Ende war es aber Kevin Sturm, welcher in der 88. Minute den 3:0 Endstand herstellte und jubelnd abdrehte.



Ing. Jakob Andreas Leitgeb (Obmann SV Straßburg):

„Es war ein ausgeglichenes, hartes, aber faires Spiel von beiden Teams. Beide Mannschaften haben sich über das ganze Spiel hinweg neutralisiert und nur wenige Torchancen auf beiden Seiten zugelassen. Die Gäste aus St. Paul haben uns in diesem Spiel alles abverlangt, aber das Ergebnis ist für den Spielverlauf sicherlich zu hoch ausgefallen, so ehrlich muss man wohl sein.“



Straßburg bleibt somit auf vier Punkte dran an der Tabellenspitze, dem Tabellenführer aus Sörg und reist am nächsten Wochenende zum Auswärtsspiel nach Eberndorf, um möglicherweise die nächsten drei Punkte zu gewinnen. Für den ASC St. Paul gibt es in der nächsten Spielrunde ein Heimspiel gegen das Liebenfels – Future Team und damit die nächste Chance auf einen Sieg.

