Weitensfeld gewinnt gegen den Tabellenführer

In der 2. Klasse C kam es am 20. Spieltag zum Aufeinandertreffen vom SV Weitenfeld und dem SC Sörg in Weitensfeld. Für die Heimischen war klar, nur ein Sieg wahrt noch die Chance im Titelrennen ein Wörtchen mitreden zu können, da man mit noch einem Spiel weniger, sofern man dieses gewinnt, bis auf zwei Zähler an die Tabellenspitze rankommen kann.



Ausgeglichene erste Halbzeit

Die angereisten Fans, es waren wohl mehr als die geschätzten 200 lt. Spielbericht, durften sich auf ein gutes 2. Klasse-Spiel freuen, denn die beiden Teams enttäuschten am gestrigen Samstag nicht, auch wenn nur eine Mannschaft als Sieger vom Platz gehen sollte. Die Offensivabteilung der Gäste drückte auf das Tor der Heimelf, konnte den Ball aber nicht in diesem unterbringen und blieb so in den ersten 45 Minuten ohne Torerfolg. Die Heimelf machte es ihren Mitstreitern nicht gleich und durfte in der 1. Halbzeit über die 1:0 Führung durch Martin Georg Strebenitzer jubeln. In der 36. Minute war es Strebenitzer, der nach einem Eckball höher als seine Manndecker sprang und so den Ball per Kopfball für seine Mannschaft versenken konnte.



Weitensfelder Defensive hielt Stand

Auch in der zweiten Spielhälfte sah man ein ähnliches Bild. Die Gäste versuchten zwar den Ausgleich zu erzielen, blieben am heutigen Tag ohne Erfolg. Mit fortschreitender Spieldauer öffnete man immer mehr Räume, welche die Heimischen in der 65. Minute zu nutzen wusste. Nach einem langen Ball in die Spitze auf Adrian Schindler, konnte dieser seinem Bewacher im Laufduell enteilen und den Schlussmann der Sörger umkurven, ehe er aus spitzem Winkel das Leder nur noch ins leere Tor schieben musste und so auf den 2:0 Endstand stellte.



Mag. Alois Huber (Trainer SV Weitensfeld):

„Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Der SC Sörg hat eine sehr starke Offensive, aber unsere Defensive hielt Stand. Das ein oder andere Mal hatten wir sicher auch etwas Glück, aber das gehört dazu. Die Spielqualität und das Tempo von beiden Teams waren für die 2. Klasse sehr gut und die Fans haben sicher ein super Spiel gesehen. In der zweiten Hälfte hatten wir etwas mehr Chancen und diese auch nochmal genutzt. Das Spiel war hart geführt, aber nie unfair. Am Ende kann man sicher sagen, dass der Sieg für uns verdient war.“



Am nächsten Wochenende fahren die Weitensfelder zum Auswärtsspiel nach Magdalensberg und die Sörger bestreiten ihr Heimspiel gegen die Gäste aus Frantschach.

