Torreiches Remis in Liebensfels

Details Montag, 08. Mai 2023 12:31

Der AC Eberndorf traf in der 21. Runde der 2. Klasse C auswärts auf die Mannschaft vom GSC Liebenfels – Future Team. Beide Teams befinden sich im Tabellenkeller und der Verlierer aus dem Spieltag würde die rote Laterne vorerst übernehmen bzw. bei Remis verbleibt diese in Eberndorf. Natürlich war keines der Teams erpicht darauf diese Ehre zu übernehmen, dementsprechend kampfbetont wurde das Spiel auch geführt.

Doppelschlag hält Eberndorf am Leben

Das Spiel begann wie bereits Eingangs erwähnt recht kampfbetont. Insofern verhängte der Unparteiische bereits in Minute acht einen Strafstoß für die Liebenfelser, welchen Christopher Pitomec zur 1:0 Führung verwandelte. Danach plätscherte das Spiel etwas dahin. Die Heimischen hatten noch die ein oder andere gute Möglichkeiten ihre Führung auszubauen, verabsäumten dies aber bis zur 31. Minute. Da erhöhte Gerald Moser auf 2:0 für die Heimischen. Nun schienen auch die Gäste erwacht zu sein und nach einem Angriff der Gäste kam es zu einem Zweikampf zwischen Heimtorhüter und Gästeangreifer, welcher mit einem Strafstoß für die Gäste endete. Den verhängten Strafstoß führte Alexander Lengauer aus und verkürzte in Minute 35 vom Punkt auf 2:1. Nur kurze Zeit später klärten die Heimischen den Ball nach einer Ecke schlecht, sodass Daniel Rudolf Zöhrer per Dropkick von der Strafraumgrenze äußerst sehenswert zum 2:2 Ausgleich traf (37. Minute). Mit dem 2:2 Unentschieden ging es im Anschluss für beide Teams in die Kabinen.



Dritter Strafstoß im Spiel besiegelt den Endstand

Die jungen Wilden aus Liebensfels waren mit dem Unentschieden nicht zufrieden und übernahmen in den zweiten 45 Minuten das Kommando über das Spiel. Die Heimelf erspielte sich auch hier wieder einige gute Chancen. Erneut war es Christohper Pitomec, der in Minute 61 wieder die Führung herstellte und zum 3:2 für das Future Team traf. Die Führung währte erneut nur kurz, denn erneut nach einer schlecht geklärten Ecke kamen die Gäste zum Ball und erneut gab es einen Elfmeter für die Eberndorfer. Wieder war es Alexander Lengauer der vom Punkt antrat und sicher verwandelte in Minute 69 – 3:3 Spielstand. In der restlichen Spielzeit drückte die Heimelf noch auf das 4:3, ihre Bemühungen blieben jedoch unbelohnt.



Harald Kohlweg (Trainer GSC Liebenfels – Future Team):

„Das Spiel war kampfbetont geführt, da beide Teams sich am Tabellenende befinden und endlich punkten wollten. Wir gingen verdient in Führung, haben dann leider zwei schnelle Gegentreffer bekommen. In der zweiten Hälfte gingen wir wieder in Führung und leider war es wieder ein Elfmeter der zum Ausgleich führte. Wir drückten dann noch auf den Sieg, hatten gute Chancen, aber leider ohne Torerfolg. Wenn es heute einen Sieger verdient hätte, wären es eher wir gewesen als Eberndorf. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir hier Großteils mit 15-18-jährigen Fußballern spielen. Es fehlt uns noch etwas an Erfahrung solch knappen Spiele auch mal zu gewinnen. Wir im Verein sind mit der Entwicklung aber trotzdem mehr als nur zufrieden und sind stolz wie sich unsere junge Mannschaft präsentiert und von Woche zu Woche weiterentwickelt.“

