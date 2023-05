Weitensfeld bleibt an der Tabellenspitze dran

Details Montag, 15. Mai 2023 15:37

Die 22. Runde in der Meisterschaft der 2. Klasse C und wir berichten vom Duell des SV Weitensfeld gegen den FC Frantschach. Die Hausherren galten anhand der Tabellensituation als Favorit und sollten dieser im Spielverlauf auch gerecht werden. Gegen Mitte der zweiten Halbzeit kam man kurzzeitig ins Straucheln, aber am Ende setzten sich die Hausherren durch.

Prodinger trifft doppelt

Der 0:0 Spielstand währte nur kurz, denn bereits in der siebenten Minute durften die Heimischen erstmals jubelnd abdrehen. Nach einem langen Ball über die rechte Seite setzte sich Adrian Schindler im Laufduell gekonnt durch und spielt vor dem Tor nochmals quer, sodass Philipp Prodinger nur noch einschieben musste. In der 23. Minute war es erneut Philipp Prodinger der einen Ball, welcher im Spielergetümmel nicht ordentlich geklärt werden konnte auf Höhe der Strafraumgrenze in Form einer Bogenlampe über Freund und Feind im Gehäuse unterbrachte und so auf 2:0 erhöhte. Die Gäste blieben in den ersten 45 Minuten Großteiles harmlos bzw. konnten ihre wenigen Chancen nicht nutzen.



Frantschach schließt auf

Der Spielverlauf sollte sich nach Wiederankick nicht ändern, die Hausherren übernahmen das Kommando im Spiel und erspielten sich noch einige sehr gute Chancen, versäumten es aber den Deckel drauf zu geben, wie man so schön sagt. Plötzlich war es Haci Osman Yavru, der sich mit dem Ball am Fuß gegen einige Abwehrspieler durchsetzen konnte und den Ball in Minute 72 zum Schock der Hausherren im Tor unterbrachte und auf 2:1 verkürzte. Nun schien Weitenfels etwas geschockt zu sein. Man zog sich zurück und fokussierte sich auf die Defensive um nicht gar noch den Ausgleich zu bekommen, obwohl man das Spiel zuvor unter Kontrolle hatte. In der 91. Minute war es dann erneut Adrian Schindler, welcher seinen Bewachern davonzog und auf Höhe der Strafraumgrenze wieder für den mitgelaufenen Philipp Prodinger querlegte, damit dieser den Ball zum entscheidenden 3:1 Endstand einnetzte.



Mag. Alois Huber (Trainer SV Weitensfeld):

„Wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant, hatten viele Chancen liegen lassen, aber trotzdem 2:0 zur Pause geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir ähnlich begonnen, plötzlich macht Frantschach quasi aus dem Nichts das 2:1. Es wirkte dann als würden einige Spieler Nerven zeigen und wir waren nicht mehr so dominant und hatten Angst, gar den Ausgleich aus einem Standard oder ähnlichem zu bekommen. Zum Schluss haben wir dann aber nochmal getroffen und so den Deckel drauf getan.“

