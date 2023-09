Straßburg schenkte Frantschach ein halbes Dutzend ein

Details Samstag, 02. September 2023 21:12

Wir haben die 7. Runde in der Meisterschaft der 2. Klasse C und der SV Straßburg empfing die Mannen vom FC Frantschach zum Duell. Die Ausgangslage sprach für die Heimelf, nachdem man aus den ersten sechs Spielen bereits zehn Punkte (drei Siege und ein Remis) ergattern konnte. Die Gäste aus dem Lavantal erspielten sich aus den ersten Runden lediglich vier Punkte (ein Sieg und ein Remis). Unterschätzen wollte man die Gäste vom FC Frantschach in Straßburg allerdings nicht, auch wenn der Spielverlauf was anderes sagen sollte.

Heimelf macht in der ersten Hälfte den Deckel drauf

Das Spiel begann Anfangs noch verhalten. Keiner wollte den ersten Fehler begehen. Die erste Topchance sahen die Zuschauer auf Seiten der Gäste aus dem Lavantal, diese konnte aber nicht genutzt werden. Ein Führungstreffer hätte den weiteren Spielverlauf sicherlich auf den Kopf gestellt. In Minute 18 war es Anze Cankar, der nach einer Ballstafette im Strafraum zum Ball kam und diesen auch zur 1:0 Führung in die Maschen versenkte. Der unmittelbar weitere Verlauf war recht ruhig, eher kurz vor der Pause die Hausherren nochmals aufdrehten. In den Minute 38 und 40 vervollständigte Anze Cankar seinen lupenreinen Hattrick und als Abschluss traf Martin Jakob Leitgeb in Minute 43 noch zum 4:0 für die Straßburger.



Noch zwei Tore aus zahlreichen Chancen

In den zweiten 45 Minuten gab es wenig aufbäumen bei den Gästen und so überlies man das Spielfeld den Heimischen. Diese gingen es aber ruhig an, erspielten sich war einige Chancen, Tore blieben aber noch. Es dauerte bis zur 75. Minute als man das Torkonto doch noch erhöhte. Erneut war es Martin Jakob Leitgeb, der eine weitere Chancen nach mehreren Stationen am Ende vor die Füße bekam und nach dem Treffer zum 5:0 jubelnd abdrehte. Den Schlusspunkt setzte Florian Kronlecher in der 80. Minute, nachdem er den Ball zum 6:0 im Gehäuse der Gäste unterbrachte.



Ing. Jakob Andreas Leitgeb (Obmann SV Straßburg):

„Wir haben souverän gewonnen. Anfang hat es etwas gedauert, die Gäste hatten auch eine sehr gute Chance beim Stand von 0:0, aber ab dem 1:0 lief es sehr gut für uns. Vor der Pause haben wir innerhalb kurzer Zeit dreifach zugeschlagen und damit was das Spiel eigentlich durch. In der zweiten Spielhälfte haben wir zwar noch zwei Tore gemacht, hätten aber auch mehr machen können, aber eigentlich was das Spiel schon vor der Pause entschieden.“

