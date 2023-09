SV Maria Rain – Tabellenführung unter skeptischen Umständen

Details Mittwoch, 06. September 2023 11:15

Die ersten Runden in Kärnten sind gespielt und es gibt sicherlich die eine oder andere Überraschung, welche man vor Saisonstart so nicht erwartet hätte. Eine dieser Überraschungen ist wohl die Tabellenführung vom SV Maria Rain in der 2. Klasse C. Waren die bisherigen Höhepunkte seit der Reaktivierung vom Verein ein einstelliger Tabellenplatz, so führt man derzeit die Tabelle mit fünf Siegen aus sieben Spielen punktgleich mit anderen Teams an. Warum aber trotzdem nicht nur über die sportliche Leistung vom SV Maria Rain gesprochen wird, darüber sprechen wir hier. Wir haben mit allen Beteiligten, u.a. dem Obmann vom SV Marian Rain, dem Kärntner Fußballverband und den Trainern der bisherigen Gegner, gesprochen.

Umgehung der Jugendspielerregelung

Der Kärntner Fußballverband hat vor einigen Jahren eine Jugendspielerregelung aufgestellt, welche eine Mindestanzahl an Jugendspieler in der Startelf bzw. am Spielbericht, abhängig der jeweiligen Leistungsstufe, vorsieht (Originaltext KFV Bestimmungen 2023/2024: „Einsatzberechtigung 2. Klasse: In der 2. Klasse muss in der Saison 2023/2024 mindestens ein Spieler mit dem Geburtsdatum 01.01.2001 und jünger in der Grundaufstellung des Spielberichtes (ersten elf Spieler am Spielbericht) aufscheinen.“). Diese Bestimmung erfüllt der SV Maria Rain mit einem Spieler am Spielbericht zwar, doch der Spieler soll lt. Auskünften der Trainer bisheriger gegnerischen Teams nur selten auch wirklich physisch am Platz anwesend sein. Man startete also vermehrt mit nur zehn anwesenden Spielern die Spiele. Mit der ersten Unterbrechung im Spiel erfolgte dann der obligatorische Wechsel des eingetragenen (aber zum Teil nicht anwesenden) Jugendspielers gegen einen älteren (und anwesenden) Spieler. Die einzige Ausnahme dafür war bisher das Spiel gegen den SV Oberes Metnitztal.

Der SV Haimburg legte daher gegen die Wertung des Spiels in der 1. Runde Protest ein, dieser wurde jedoch von der STRAFA abgelehnt, da man seitens Fußballverband keinen Regelverstoß sieht. Weitere Vereine versuchten es daher gar nicht mehr mit einem Protest.

Rückmeldung der gegnerischen Trainer

Der Tenor der angefragten Trainer zum Verhalten des SV Maria Rain ist recht eintönig. Man empfinde die Auslegung und Handhabung der Regelung als unsportlich und nicht zielführend. Man wäre enttäuscht vom Verhalten des Vereins und der Mannschaft, da man diese in der Vergangenheit so nicht kannte. Verständnis gab es also kaum, obwohl man sich der SV Maria Rain dabei immer an das Reglement hält. Der Preis, jetzt nicht auf junge Spieler zu setzen, der dürfte irgendwann bezahlt werden müssen. Kometenhafte Aufstiege gab es in den letzten Jahren immer wieder, aber ohne nachhaltige Arbeit in allen Vereinsbereichen, fielen diese Kometen auch wieder so schnell wie sie aufgestiegen sind. Man befürchtet daher also, dass die Regelung umgangen wird um sportlichen, und bestenfalls auch schnellen, Erfolg zu haben.

Was sagt der Kärntner Fußballverband dazu?

Wir haben uns mit dem KFV in Verbindung gesetzt und von Herrn Mag. Hannes Krall folgende Rückmeldungen bekommen:

Wie sieht der KFV die Situation zur Vorgehensweiße des SV Maria Rain?

Der KFV sieht die Situation durchaus kritisch, da der Sinn der Bestimmung, Nachwuchsspieler zu fördern, umgangen wird. Die Sportlichkeit, sowie die Prinzipien des Fair Play-Gedankens bleiben dadurch auf der Strecke.

Wird es eine Anpassung der Bestimmungen geben, damit eine solche Auslegung unterbunden wird?

Die nichtzufriedenstellende Situation wird sicherlich in der nächsten KFV-Vorstandssitzung besprochen werden. Eine Änderung/Anpassung der Bestimmungen sind durch den KFV-Vorstand möglich, jedoch nicht für die laufende Meisterschaft.

Gibt es andere Pläne um eine solche Vorgehensweiße zu verhindern?

Dies muss im KFV-Vorstand besprochen werden!

Befürchtet der KFV, dass andere Vereine dem Beispiel vom SV Maria Rain folgen um möglichweise (schnellen) Erfolg zu haben?

Wir hoffen nicht, dass andere Vereine diesem negativen Beispiel folgen und appellieren auf die Sportlichkeit und den Fair-Play-Gedanken!

Was sagt der SV Marian Rain in Person von Obmann Edgar Kienleitner dazu?

„Es tut mir leid, wenn Vereine denken wir würden die Regelung nur zum Zwecke des Erfolges umgehen, aber Tatsache ist, dass wir sonst die Mannschaft abmelden könnten. Wir hatten vor der Saison drei junge Spieler, welche die Bestimmungen erfüllen, davon hat uns einer kurz vor Saisonstart, also nach Transferende, mitgeteilt, dass er aufhört. Die verbleibenden beiden Spieler sind leider nicht so zuverlässig wie gedacht und daher auch nicht immer anwesend obwohl wir sie eintragen (müssen). Das Ganze ist eigentlich aus der Not entstanden. Vor dem ersten Saisonspiel war kein junger Spieler da, daher konnten wir auch die Aufstellung nicht ordnungsgemäß eintragen. Kurz vor dem Spiel haben wir uns das Reglement nochmal genauer durchgelesen und da ist uns diese Idee gekommen. In Absprache mit dem anwesenden Schiedsrichter war das auch gemäß aktueller Bestimmungen. Wir arbeiten aber intensiv daran, jetzt Spieler zu finden die zuverlässig sind und die Bestimmung erfüllen. Vielleicht sogar schon für kommendes Wochenende. Wir sind in enger Abstimmung mit einem Spieler und dem KFV.“

Es bleibt also abzuwarten ob sich in den nächsten Wochen bei Spielen mit Beteiligung des SV Maria Rain etwas ändert und ein neuer Name auftaucht oder ob man zumindest im Herbst so weiterspielt.

