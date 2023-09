Viktring fegt in zweiter Halbzeit über Oberes Metnitztal hinweg

Details Montag, 11. September 2023 08:40

Die 8. Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse C wurde am vergangenen Wochenende gespielt und dabei kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Oberes Metnitztal und dem SV Viktoria Viktring. Die Ausgangslage war vor Spielbeginn schon klar, die Heimischen aus dem Metnitztal ginge wieder mal als Underdog in das Spiel, denn konnte man aus den bisherigen sieben Spielen lediglich einem Punkt ergattern. Die Gäste aus Klagenfurt holten zwar auch erst sieben Zähler, sind aber trotzdem höher einzuschätzen.

Zähe ersten 45 Minuten

Die erste Spielhälfte verlief sehr zäh für die Gäste. Man war zwar spielüberlegen, tat sich im Abschluss aber extrem schwer. Zum Leid der Heimischen musste der Schlussmann, Christopher Seiss, in Minute 20 nach einem Zusammenprall mit einem gegnerischen Stürmer ausgetauscht werden – wir wünschen gute Besserung. Aber auch mit einem Feldspieler im Tor ging der Ball so schnell nicht in das Gehäuse der Metnitztaler. Erst in Minute 29 erlöste Pascal Pressegger die Gäste mit seinem 0:1 Führungstreffer, welcher auch gleichzeitig das Pausenstand war.



Drei Elfmeter zum Abschluss

In den zweiten 45 Minuten sollte es dann aber besser gehen. Schon kurz nach Wiederanpfiff jubelten die Gäste erneut. Wieder war es Pascal Pressegger der in Minute 47 zum 0:2 für den SV Viktring traf. Nico Hrstic erzielte in Minute 50 gar schon das 0:3. In den Mnute 58, Torschütze Raphael Weinmann, 60 und 62, beide Male wieder Pascal Pressegger, schraubte man den Spielstand binnen kurzer Zeit auf 0:6. Den Abschluss lieferte ein Strafstoßtrio. In den Minute 67, 76 und 81 zeigte der Unarteiische jeweils nach Foulspiel auf den Punkt. Den ersten verhängten Strafstoß verwandelte noch Yevhen Sutkovyi, die beiden weiteren wurden von Nico Hrstic zum 0:9 Endstand souverän verwandelt.



Christian Sablatnig (Trainer SV Viktoria Viktring):

„Wir haben uns in der ersten Halbzeit sehr schwergetan. Haben sehr viele Chancen vergeben und daher nur 0:1 geführt. In der zweiten Halbzeit war es dann besser. Die drei Elfer waren alle wegen Foulspiels, die waren aber deutlich. Hut ab vor dem Feldspieler, der nach dem Austausch vom Tormann dessen Position einnahm, er hat ein paar Mal noch wirklich gut pariert. Besonders loben möchte ich meine gesamte Mannschaft. Am Vortag haben wir noch geschlossen am Sportplatz bis am Abend gearbeitet, weil die Austria Klagenfurt ein Testspiel bei uns ausgetragen hat und am nächsten Tag so eine geschlossene Mannschaftsleistung abgerufen hat.“

